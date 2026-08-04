Звезда Marvel Себастиан Стэн впервые стал отцом

Звезда киновселенной Marvel Себастиан Стэн и его возлюбленная, британская актриса Аннабелль Уоллис, впервые стали родителями, сообщает People.
По данным источника, ребенок пары появился на свет в июле. При этом супруги пока предпочитают не раскрывать пол малыша, его имя и точную дату рождения. Сами актеры радостное событие также пока не комментировали.
О скором пополнении в семье стало известно в апреле 2026 года. Тогда папарацци сфотографировали Стэна и Уоллис во время прогулки по Нью-Йорку. На снимках было заметно, что актриса находится в положении — под свободным черным платьем отчетливо просматривался округлившийся живот.
Незадолго до рождения первенца Себастиан Стэн рассказывал, что с большим волнением ждет нового этапа своей жизни. Актер признавался, что серьезно относится к будущему отцовству и надеется стать для своего ребенка хорошим папой.
Себастиан Стэн получил мировую известность благодаря роли Баки Барнса — Зимнего солдата — в фильмах и сериалах киновселенной Marvel. Его избранница Аннабелль Уоллис снималась в проектах «Острые козырьки», «Мумия» и «Проклятие Аннабель».