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Звезда Marvel Себастиан Стэн впервые стал отцом

У Себастиана Стэна и звезды «Острых козырьков» Аннабелль Уоллис родился ребенок
Себастиан Стэн и Аннабелль Уоллис
Себастиан Стэн и Аннабелль УоллисИсточник: Legion-Media

Звезда киновселенной Marvel Себастиан Стэн и его возлюбленная, британская актриса Аннабелль Уоллис, впервые стали родителями, сообщает People.

По данным источника, ребенок пары появился на свет в июле. При этом супруги пока предпочитают не раскрывать пол малыша, его имя и точную дату рождения. Сами актеры радостное событие также пока не комментировали.

О скором пополнении в семье стало известно в апреле 2026 года. Тогда папарацци сфотографировали Стэна и Уоллис во время прогулки по Нью-Йорку. На снимках было заметно, что актриса находится в положении — под свободным черным платьем отчетливо просматривался округлившийся живот.

Незадолго до рождения первенца Себастиан Стэн рассказывал, что с большим волнением ждет нового этапа своей жизни. Актер признавался, что серьезно относится к будущему отцовству и надеется стать для своего ребенка хорошим папой.

Себастиан Стэн получил мировую известность благодаря роли Баки Барнса — Зимнего солдата — в фильмах и сериалах киновселенной Marvel. Его избранница Аннабелль Уоллис снималась в проектах «Острые козырьки», «Мумия» и «Проклятие Аннабель».