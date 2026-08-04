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Sony может снять пятого «Человека-паука» с Томом Холландом и Зендаей

Глава студии высказался о возможном продолжении на фоне успеха четвертой части
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Кадр из фильма «Человек-паук: Возвращение домой»
Кадр из фильма «Человек-паук: Возвращение домой»

Sony Pictures может снять пятую часть «Человека-паука» с Томом Холландом. При этом студия пока не начала работу над новым фильмом. Об этом рассказал глава студии Том Ротман.

По словам Ротмана, в случае запуска проекта к своим ролям должны вернуться Том Холланд и Зендая, а режиссером вновь станет Дестин Дэниел Креттон. Его фильм «Человек-паук: Новый день» стал самым успешным в истории франшизы по стартовым сборам в США, заработав 360 млн долларов. Общие сборы картины уже достигли 932 млн долларов.

Кадр из фильма «Человек-паук: Новый день»
Кадр из фильма «Человек-паук: Новый день»

Глава Sony также отметил, что каждый новый фильм о Человеке-пауке студия согласовывает с Marvel отдельно, поэтому решение о продолжении серии принимается для каждого проекта.

При этом Sony не планирует выпускать новые фильмы о злодеях из вселенной Человека-паука. По словам Ротмана, такие проекты не оправдали ожиданий зрителей, поэтому сейчас студия сосредоточится на фильмах о самом супергерое.

Ранее Зендая рассказала, почему просила изменить сценарий «Человека-паука».