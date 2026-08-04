По словам Ротмана, в случае запуска проекта к своим ролям должны вернуться Том Холланд и Зендая, а режиссером вновь станет Дестин Дэниел Креттон. Его фильм «Человек-паук: Новый день» стал самым успешным в истории франшизы по стартовым сборам в США, заработав 360 млн долларов. Общие сборы картины уже достигли 932 млн долларов.