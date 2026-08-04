Ранее Мерзликин признавался, что Федор был воспитанником Московского суворовского военного училища, но позже покинул его. По словам супруги актера Анны Осокиной, подросток все лето занимался с репетиторами по математике и русскому языку, чтобы успешно сдать экзамены и поступить в престижный вуз. Родители поставили наследнику условие: его выбором должен стать сильный университет, а не просто продолжение учебы в военном заведении.