Андрей Мерзликин, известный по ролям в фильмах «Бумер», «Брестская крепость» и сериалах «Молодежка», «Библиотекарь», поделился радостной новостью: его 19-летний первенец Федор официально зачислен на первый курс Московского государственного университета. Звезда опубликовал совместное фото с сыном в соцсети и коротко прокомментировал событие: «Москва. МГУ. Студент официально».
Ранее Мерзликин признавался, что Федор был воспитанником Московского суворовского военного училища, но позже покинул его. По словам супруги актера Анны Осокиной, подросток все лето занимался с репетиторами по математике и русскому языку, чтобы успешно сдать экзамены и поступить в престижный вуз. Родители поставили наследнику условие: его выбором должен стать сильный университет, а не просто продолжение учебы в военном заведении.
Сейчас актер вернулся из семейной поездки по Алтаю, где путешествовал с детьми. У Андрея и Анны четверо детей: помимо Федора (род. 2 декабря 2006), в семье растут дочь Серафима (род. 2008), дочь Евдокия (род. 2010) и сын Макар (род. 2016).
Ранее Андрей Мерзликин показал повзрослевших детей во время экскурсии по музею Шукшина.