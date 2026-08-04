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41-летняя Юлия Пересильд показала редкое фото с родителями

Семья приехала поддержать Анну Пересильд на концерте в «Лужниках»
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Юлия Пересильд
Юлия Пересильд

Юлия Пересильд поделилась редкой семейной фотографией с родителями. Актриса рассказала, что они приехали поддержать старшую внучку Анну Пересильд, которая вместе с Ваней Дмитриенко выступила в «Лужниках».

Юлия Пересильд с родителями / фото: соцсети
Юлия Пересильд с родителями / фото: соцсети

На снимке 41-летняя Пересильд позирует вместе с матерью и отцом. В подписи к публикации актриса призналась, что вся семья переживала перед выступлением Анны, а после концерта смогла наконец расслабиться.

«Гордимся нашими детьми и внуками... Теперь вот сидим, кайфуем», — написала артистка.

Ранее Ваня Дмитриенко и Анна Пересильд впервые показали совместное фото с мамами.