Юлия Пересильд поделилась редкой семейной фотографией с родителями. Актриса рассказала, что они приехали поддержать старшую внучку Анну Пересильд, которая вместе с Ваней Дмитриенко выступила в «Лужниках».
На снимке 41-летняя Пересильд позирует вместе с матерью и отцом. В подписи к публикации актриса призналась, что вся семья переживала перед выступлением Анны, а после концерта смогла наконец расслабиться.
«Гордимся нашими детьми и внуками... Теперь вот сидим, кайфуем», — написала артистка.
Ранее Ваня Дмитриенко и Анна Пересильд впервые показали совместное фото с мамами.