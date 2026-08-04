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Дочь Веры Глаголевой показала фото со старшими сестрами

Анастасия Шубская опубликовала совместный кадр в соцсети
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Анастасия Овечкина (Шубская)
Анастасия Овечкина (Шубская)Источник: Legion-Media

Анастасия Шубская поделилась редким семейным снимком со своими старшими сестрами Анной и Марией Нахапетовыми. 32-летняя супруга хоккеиста Александра Овечкина опубликовала фотографию в соцсетях и посвятила трогательные слова своей матери — актрисе Вере Глаголевой.

«Спасибо маме, что мы есть друг у друга», — написала Шубская.

Анастасия Шубская с сестрами / фото: соцсети
Анастасия Шубская с сестрами / фото: соцсети

Анна и Мария Нахапетовы — дочери Веры Глаголевой от первого брака с режиссером Родионом Нахапетовым. Анастасия родилась во втором браке актрисы — с бизнесменом Кириллом Шубским.

Ранее Анастасия Шубская поделилась кадрами семейного отдыха в Турции и показала сыновей от хоккеиста Александра Овечкина.