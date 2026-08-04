Анастасия Шубская поделилась редким семейным снимком со своими старшими сестрами Анной и Марией Нахапетовыми. 32-летняя супруга хоккеиста Александра Овечкина опубликовала фотографию в соцсетях и посвятила трогательные слова своей матери — актрисе Вере Глаголевой.
«Спасибо маме, что мы есть друг у друга», — написала Шубская.
Анна и Мария Нахапетовы — дочери Веры Глаголевой от первого брака с режиссером Родионом Нахапетовым. Анастасия родилась во втором браке актрисы — с бизнесменом Кириллом Шубским.
Ранее Анастасия Шубская поделилась кадрами семейного отдыха в Турции и показала сыновей от хоккеиста Александра Овечкина.