Елена Подкаминская поделилась редкими фотографиями с младшей дочерью Евой. Поводом стал ее день рождения — наследнице актрисы исполнилось девять лет.
На кадрах Подкаминская позирует в легком платье на бретелях с цветочным принтом, а Ева — в белом платье с длинными рукавами и объемной юбкой.
Ева родилась в браке актрисы с бизнесменом Денисом Гущиным. Пара познакомилась в 2017 году, когда Подкаминская искала специалистов для ремонта квартиры. В том же году они сыграли свадьбу. Помимо Евы они воспитывают сына Александра, которому сейчас шесть лет. У актрисы также есть старшая дочь Полина от первого брака.
В марте 2026 года стало известно, что Елена Подкаминская и Денис Гущин официально развелись.
Ранее актриса показала редкое фото 6-летнего сына.