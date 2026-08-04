Ева родилась в браке актрисы с бизнесменом Денисом Гущиным. Пара познакомилась в 2017 году, когда Подкаминская искала специалистов для ремонта квартиры. В том же году они сыграли свадьбу. Помимо Евы они воспитывают сына Александра, которому сейчас шесть лет. У актрисы также есть старшая дочь Полина от первого брака.