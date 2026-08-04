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Елена Подкаминская показала редкое фото девятилетней дочери

Звезда сериала «Кухня» поделилась фото с наследницей в личном блоге
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Елена Подкаминская с дочерью / фото: соцсети
Елена Подкаминская с дочерью / фото: соцсети

Елена Подкаминская поделилась редкими фотографиями с младшей дочерью Евой. Поводом стал ее день рождения — наследнице актрисы исполнилось девять лет.

На кадрах Подкаминская позирует в легком платье на бретелях с цветочным принтом, а Ева — в белом платье с длинными рукавами и объемной юбкой.

Дочь Елены Подкаминской / фото: соцсети
Дочь Елены Подкаминской / фото: соцсети
Елена Подкаминская с дочерью
Елена Подкаминская с дочерью Источник: Соцсети

Ева родилась в браке актрисы с бизнесменом Денисом Гущиным. Пара познакомилась в 2017 году, когда Подкаминская искала специалистов для ремонта квартиры. В том же году они сыграли свадьбу. Помимо Евы они воспитывают сына Александра, которому сейчас шесть лет. У актрисы также есть старшая дочь Полина от первого брака.

В марте 2026 года стало известно, что Елена Подкаминская и Денис Гущин официально развелись.

Ранее актриса показала редкое фото 6-летнего сына.