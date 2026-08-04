Генри Кавилл раскрыл детали своего участия в экранизации культовой видеоигры Warhammer 40 000. Актер подтвердил, что не только занимается продюсированием проекта для Amazon вместе со своей возлюбленной Натали Вискузо, но и сам появится в кадре. Кого именно сыграет звезда «Ведьмака» пока неизвестно.