Генри Кавилл раскрыл детали своего участия в экранизации культовой видеоигры Warhammer 40 000. Актер подтвердил, что не только занимается продюсированием проекта для Amazon вместе со своей возлюбленной Натали Вискузо, но и сам появится в кадре. Кого именно сыграет звезда «Ведьмака» пока неизвестно.
«Некоторые из вас спрашивали, буду ли я исполнять главную роль в игровом сериале — будьте уверены, я непременно это сделаю! Кто именно этот персонаж, однако, пока останется секретом!», — отметил Кавилл в своем блоге.
Работу над сценарием многосерийного фильма ведет Майк Флэнаган, режиссер, прославившийся хоррорами и недавно завершивший адаптацию «Кэрри» Стивена Кинга.
В тандеме с Кавиллом они уже заметно продвинулись в проработке сюжета. Актер отметил вклад Флэнагана: несмотря на огромный объем исходного материала, режиссер справляется с задачей с исключительным мастерством.
Фанаты вселенной выдвигают версии: одни полагают, что Кавилл сыграет инквизитора Эйзенхорна, другие видят его в роли Деметрия Тита.
Ранее 43-летний Генри Кавилл разочаровал поклонниц внешним видом.