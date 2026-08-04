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Генри Кавилл подтвердил, что сыграет в сериале по вселенной Warhammer

Звезда «Ведьмака» также будет продюсировать проект вместе со своей возлюбленной
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Генри Кавилл
Генри КавиллИсточник: Legion-Media.ru

Генри Кавилл раскрыл детали своего участия в экранизации культовой видеоигры Warhammer 40 000. Актер подтвердил, что не только занимается продюсированием проекта для Amazon вместе со своей возлюбленной Натали Вискузо, но и сам появится в кадре. Кого именно сыграет звезда «Ведьмака» пока неизвестно.

«Некоторые из вас спрашивали, буду ли я исполнять главную роль в игровом сериале — будьте уверены, я непременно это сделаю! Кто именно этот персонаж, однако, пока останется секретом!», — отметил Кавилл в своем блоге.

Работу над сценарием многосерийного фильма ведет Майк Флэнаган, режиссер, прославившийся хоррорами и недавно завершивший адаптацию «Кэрри» Стивена Кинга.

В тандеме с Кавиллом они уже заметно продвинулись в проработке сюжета. Актер отметил вклад Флэнагана: несмотря на огромный объем исходного материала, режиссер справляется с задачей с исключительным мастерством.

Фанаты вселенной выдвигают версии: одни полагают, что Кавилл сыграет инквизитора Эйзенхорна, другие видят его в роли Деметрия Тита.

Ранее 43-летний Генри Кавилл разочаровал поклонниц внешним видом.