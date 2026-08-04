Действие фильма «Битва моторов» разворачивается в начале XX века. Главный герой, гонщик Андрей Нагель, участвует в создании гоночного автомобиля «Руссо-Балт» и отправляется на нем в гонку из Санкт-Петербурга в Монако, чтобы доказать, что российская машина способна конкурировать с лучшими зарубежными моделями.