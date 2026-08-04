Юра Борисов и Иван Янковский стали гостями четвертого этапа Российской серии гонок на выносливость (REC), который прошел в Подмосковье. Актеры, исполнившие главные роли в фильме «Битва моторов», встретились с участниками соревнований и познакомили зрителей с автомобилями, созданными специально для съемок картины.
На автодроме были представлены полноразмерные реплики исторических гоночных автомобилей «Руссо-Балт С24/55» и Blitzen Benz. Машины воссоздали по архивным чертежам специально для фильма «Битва моторов». Именно они открыли заезды четвертого этапа REC.
Действие фильма «Битва моторов» разворачивается в начале XX века. Главный герой, гонщик Андрей Нагель, участвует в создании гоночного автомобиля «Руссо-Балт» и отправляется на нем в гонку из Санкт-Петербурга в Монако, чтобы доказать, что российская машина способна конкурировать с лучшими зарубежными моделями.
Ранее Янковский высказался о совместных съемках с Юрой Борисовым.