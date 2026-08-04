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Юра Борисов и Иван Янковский вместе вышли в свет

Звезды посетили мероприятие по случаю выхода их совместного фильма «Битва моторов»
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Иван Янковский и Юра Борисов / фото: пресс-служба
Иван Янковский и Юра Борисов / фото: пресс-служба

Юра Борисов и Иван Янковский стали гостями четвертого этапа Российской серии гонок на выносливость (REC), который прошел в Подмосковье. Актеры, исполнившие главные роли в фильме «Битва моторов», встретились с участниками соревнований и познакомили зрителей с автомобилями, созданными специально для съемок картины.

Иван Янковский, Юра Борисов и режиссер фильма «Битва моторов» Илья Маланин / фото: пресс-служба
Иван Янковский, Юра Борисов и режиссер фильма «Битва моторов» Илья Маланин / фото: пресс-служба

На автодроме были представлены полноразмерные реплики исторических гоночных автомобилей «Руссо-Балт С24/55» и Blitzen Benz. Машины воссоздали по архивным чертежам специально для фильма «Битва моторов». Именно они открыли заезды четвертого этапа REC.

Иван Янковский и Юра Борисов / фото: пресс-служба
Иван Янковский и Юра Борисов / фото: пресс-служба

Действие фильма «Битва моторов» разворачивается в начале XX века. Главный герой, гонщик Андрей Нагель, участвует в создании гоночного автомобиля «Руссо-Балт» и отправляется на нем в гонку из Санкт-Петербурга в Монако, чтобы доказать, что российская машина способна конкурировать с лучшими зарубежными моделями.

Ранее Янковский высказался о совместных съемках с Юрой Борисовым.