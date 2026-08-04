Новая экранизация романа Анны Тодд обещает стать одной из самых заметных премьер конца лета. Картина объединяет красивую историю любви, семейную драму и живописные пейзажи Майорки, где чувства героев проходят серьезное испытание. В статье рассказываем, когда выйдет фильм «Последний рассвет» и другие известные подробности проекта.
Когда выйдет фильм «Последний рассвет»
Премьера картины уже назначена, поэтому поклонникам творчества Анны Тодд долго ждать не придется. Новый фильм станет одной из главных романтических премьер августа и пополнит библиотеку оригинальных проектов Amazon Prime Video.
Мировой релиз «Последнего рассвета» состоится 26 августа 2026 года. В этот же день фильм станет доступен подписчикам Amazon Prime Video, поскольку проект создавался специально для стриминговой платформы. Такой формат позволит зрителям из разных стран посмотреть картину практически одновременно, без длительного ожидания кинопроката.
Продюсеры рассчитывают, что фильм привлечет не только поклонников романов Анны Тодд, но и зрителей, которым нравятся эмоциональные истории о первой любви, семейных отношениях и поиске себя.
Где и как проходили съемки фильма «Последний рассвет»
Место действия играет в этой истории не менее важную роль, чем сами персонажи. Создатели решили отказаться от павильонов и перенести съемки туда, где разворачиваются события романа.
Основной площадкой стала Майорка — крупнейший остров Балеарского архипелага в Средиземном море. Живописные пляжи, уютные старинные улочки и морские пейзажи стали естественными декорациями фильма и помогли подчеркнуть атмосферу последнего беззаботного лета в жизни главной героини.
Создатели уделили особое внимание контрасту между солнечными видами острова и внутренними переживаниями Рай. Пока окружающий мир наполнен светом и ощущением свободы, самой девушке приходится бороться с прогрессирующей болезнью и принимать непростые решения. Благодаря этому Майорка становится не просто красивым фоном, а полноценной частью повествования.
Кто снимается в фильме «Последний рассвет»
Одной из сильных сторон проекта стал международный актерский состав, объединивший как молодых исполнителей, так и известных звезд американского кино и телевидения.
Главную героиню Рай сыграла Майа Рафико, знакомая зрителям по сериалу «Милые обманщицы: Первородный грех». Ее экранного возлюбленного Хулиана воплотил испанский актер Фернандо Линдес, для которого эта работа стала одной из самых заметных в карьере.
Образ матери Рай, Исольды, исполнила Ева Лонгория. Звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» играет женщину, которая искренне заботится о дочери, но чрезмерная опека постепенно становится причиной серьезных конфликтов.
Также в фильме снялись Хлоя Свитлав, Сабрина Бартлетт, Разан Нассар, Молли Б. Томас, Изабель Дорнхайм, Стефан Уикс и Феликс Маэстро.
О чем будет фильм «Последний рассвет»
В основе картины лежит не только романтическая история, но и рассказ о взрослении, семейных ценностях и умении жить настоящим, несмотря на страх перед будущим.
Главная героиня Рай — американская студентка, страдающая тяжелым заболеванием. Вместе с матерью она приезжает на Майорку, где женщина планирует реализовать масштабный гостиничный проект. Во время отдыха Рай знакомится с обаятельным местным жителем Хулианом, и между молодыми людьми быстро вспыхивают чувства.
Однако идиллия оказывается недолгой. Болезнь девушки продолжает прогрессировать, а планы ее матери неожиданно сталкиваются с интересами семьи Хулиана. Старые секреты, взаимные претензии и противостояние двух семей ставят под угрозу не только будущее возлюбленных, но и их возможность провести вместе последнее счастливое лето.
Интересные факты о фильме «Последний рассвет»
История создания фильма интересна не меньше, чем его сюжет. Вот несколько фактов, которые стоит знать перед просмотром картины.
Фильм основан на романе Анны Тодд. Писательница не только создала литературный первоисточник, но и приняла участие в работе над сценарием, благодаря чему экранизация сохранила основные сюжетные линии книги.
Карлсон Янг продолжает работать с романтическим жанром. Ранее режиссер сняла романтическую комедию «Повышение» и психологический триллер «Доверие», а «Последний рассвет» стал ее первой масштабной экранизацией популярного романа.
Проект создан специально для Amazon Prime Video. Стриминговый сервис в последние годы активно развивает направление романтических фильмов и делает ставку на экранизации популярных книг.
Одну из центральных ролей исполнила Ева Лонгория. Для актрисы фильм стал очередной драматической работой после многолетнего успеха в комедийных и телевизионных проектах.
Майорка стала одним из главных героев фильма. Создатели намеренно снимали на реальных локациях острова, чтобы передать атмосферу средиземноморского лета и сделать историю максимально живой и достоверной.