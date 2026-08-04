Однако идиллия оказывается недолгой. Болезнь девушки продолжает прогрессировать, а планы ее матери неожиданно сталкиваются с интересами семьи Хулиана. Старые секреты, взаимные претензии и противостояние двух семей ставят под угрозу не только будущее возлюбленных, но и их возможность провести вместе последнее счастливое лето.