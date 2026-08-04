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Режиссер «Человека-паука» займется экранизацией романа Стивена Кинга

В основу фильма ляжет роман Стивена Кинга «Безнадега»
Рита Захарова
Автор Кино Mail
стивен кинг
стивен кингИсточник: Legion-Media.ru

Роман Стивена Кинга «Безнадега», опубликованный в 1996 году, получит новую экранизацию.

Продюсером проекта выступит Сэм Рэйми, известный по «Человеку-пауку» и «Зловещим мертвецам». Режиссерское кресло займут Зэк Липовски и Адам Б. Стейн, снявшие хоррор «Пункт назначения: Узы крови». Сценарий пишет Райан Бреннан.

Сюжет разворачивается в маленьком городке, затерянном в пустыне. Путешественников, проезжающих через этот населенный пункт, арестовывает местный шериф. Вскоре они понимают, что стали заложниками маньяка, одержимого демонами. Злодей умеет призывать гремучих змей и ядовитых пауков. Запертые в отдаленном городке, где пробудилось зло, герои вынуждены сражаться за свои жизни.

Предыдущая экранизация «Безнадеги» появилась в 2006 году.

В 2025 году вышли несколько экранизаций книг Стивена Кинга, среди которых «Оно: Добро пожаловать в Дерри», «Долгая прогулка», «Жизнь Чака» и «Бегущий человек».

Ранее Стивен Кинг похвалил два новых сериала.