Роман Стивена Кинга «Безнадега», опубликованный в 1996 году, получит новую экранизацию.
Продюсером проекта выступит Сэм Рэйми, известный по «Человеку-пауку» и «Зловещим мертвецам». Режиссерское кресло займут Зэк Липовски и Адам Б. Стейн, снявшие хоррор «Пункт назначения: Узы крови». Сценарий пишет Райан Бреннан.
Сюжет разворачивается в маленьком городке, затерянном в пустыне. Путешественников, проезжающих через этот населенный пункт, арестовывает местный шериф. Вскоре они понимают, что стали заложниками маньяка, одержимого демонами. Злодей умеет призывать гремучих змей и ядовитых пауков. Запертые в отдаленном городке, где пробудилось зло, герои вынуждены сражаться за свои жизни.
Предыдущая экранизация «Безнадеги» появилась в 2006 году.
В 2025 году вышли несколько экранизаций книг Стивена Кинга, среди которых «Оно: Добро пожаловать в Дерри», «Долгая прогулка», «Жизнь Чака» и «Бегущий человек».
Ранее Стивен Кинг похвалил два новых сериала.