Сюжет разворачивается в маленьком городке, затерянном в пустыне. Путешественников, проезжающих через этот населенный пункт, арестовывает местный шериф. Вскоре они понимают, что стали заложниками маньяка, одержимого демонами. Злодей умеет призывать гремучих змей и ядовитых пауков. Запертые в отдаленном городке, где пробудилось зло, герои вынуждены сражаться за свои жизни.