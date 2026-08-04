Главную роль исполнил Чиветель Эджиофор, сыгравший владельца мебельного магазина Кларка. Его герой случайно обнаруживает проход в загадочное измерение и постепенно оказывается во власти собственных страхов и воспоминаний. По словам Парсонса, сотрудничество с актером стало одним из самых ярких этапов производства. Во время подготовки к съемкам режиссер и Эджиофор много обсуждали не только характер персонажа, но и внутреннюю логику мира Закулисья. При этом постановщик сознательно не стремился объяснить актеру все тайны вселенной, оставив пространство для интерпретации.