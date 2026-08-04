«Закулисье реальности» (Backrooms) — психологический научно-фантастический хоррор, основанный на одной из самых известных интернет-легенд последних лет. В центре сюжета оказывается владелец мебельного магазина Кларк, случайно обнаруживший проход в загадочное измерение, состоящее из бесконечных желтых коридоров и пустых офисных помещений. Вместе со своим психотерапевтом он пытается разгадать природу этого странного пространства, но вскоре поиски ответов превращаются в борьбу за выживание. В статье рассказываем подробности того, как снимали фильм «Закулисье реальности».
Особенности съемочного процесса
Работа над «Закулисьем реальности» заметно отличалась от производства большинства современных фильмов ужасов. Кейн Парсонс не просто экранизировал популярную крипипасту, а постарался сохранить ту необычную атмосферу, благодаря которой его короткометражные ролики стали вирусными. Ради этого режиссер отказался от многих привычных решений и сделал ставку на собственный опыт, полученный во время создания YouTube-сериала. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
Кейн Парсонс сам спроектировал все ключевые локации
Одной из главных особенностей производства стало то, что режиссер лично разработал архитектуру загадочного мира. Для этого Парсонс использовал программу Blender, в которой много лет создавал цифровые пространства для своего веб-сериала.
По словам постановщика, сначала он смоделировал все помещения в трехмерном виде, ориентируясь исключительно на сценарий. Уже на этапе подготовки к съемкам эти модели были адаптированы под реальные павильоны совместно с художником-постановщиком Дэнни Верметтом. Такой подход позволил максимально точно перенести виртуальные пространства в реальность.
Сам Парсонс признавался, что испытал почти сюрреалистические ощущения, впервые оказавшись внутри декораций, которые прежде существовали лишь на экране компьютера. Для режиссера это стало своеобразным воплощением многолетней работы над вселенной Backrooms.
Декорации превратились в настоящий лабиринт
Создатели фильма отказались от привычной практики строительства отдельных съемочных площадок. Вместо этого была возведена огромная система взаимосвязанных помещений общей площадью около 2800 квадратных метров.
Лабиринт проектировали таким образом, чтобы актеры могли свободно перемещаться между комнатами и длинными коридорами без постоянной смены декораций. Пространство получилось настолько масштабным и запутанным, что, по воспоминаниям Кейна Парсонса, некоторые участники съемочной группы действительно терялись внутри построенного комплекса.
Благодаря этому актеры испытывали настоящую дезориентацию, а чувство одиночества, которое стало одной из главных тем фильма, возникало не только у персонажей, но и у людей по другую сторону камеры.
Команда искала «тот самый» оттенок желтого
На первый взгляд может показаться, что желтые стены Закулисья выглядят максимально просто. На практике же цветовое оформление оказалось одной из самых сложных задач.
Команда провела около 50 различных тестов, подбирая оттенок обоев, который одновременно вызывал бы ощущение знакомого офисного помещения и необъяснимую тревогу. Художники также экспериментировали с ковровыми покрытиями, освещением и фактурой стен, чтобы пространство выглядело одновременно реальным и слегка «неправильным».
Парсонс неоднократно говорил, что зритель должен чувствовать, будто находится в месте, которое когда-то существовало, но сохранилось лишь в искаженных воспоминаниях. Поэтому внимание уделялось даже самым незаметным деталям интерьера.
Атмосферу создавали не только декорации, но и звук
Еще до начала съемок режиссер понимал, что мир Закулисья невозможно представить без характерного звукового оформления. Вместе с композитором Эдо Ван Брименом он создал музыкальную концепцию, основанную на винтажных синтезаторах, цифровых шумах и необычных звуковых текстурах.
Часть музыкальных решений Парсонс перенес из собственного веб-сериала, но для полнометражной картины звучание стало значительно богаче. При создании саундтрека использовались старые синтезаторные движки, многослойная реверберация и постоянно меняющиеся музыкальные темы, благодаря чему зритель практически никогда не может предугадать развитие звуковой дорожки.
По словам режиссера, музыка должна была восприниматься так же непостижимо и странно, как само пространство Закулисья, усиливая чувство тревоги даже в моменты, когда на экране ничего не происходит.
Когда проходили съемки фильма «Закулисье реальности»
Путь фильма к большим экранам занял несколько лет. После того как веб-сериал Кейна Парсонса, основанный на популярной интернет-крипипасте, стал вирусным, сразу несколько крупных студий заинтересовались идеей полнометражной экранизации. Официально проект был анонсирован в феврале 2023 года, а к активному производству команда приступила спустя два года.
Основные съемки стартовали 7 июля 2025 года в канадском Ванкувере. Для сохранения секретности проект носил рабочее название Effigy («Чучело»). В качестве оператора выступил Джереми Кокс, а съемочный период оказался довольно компактным: вся работа на площадке заняла чуть больше месяца и завершилась 14 августа 2025 года.
После этого фильм перешел в продолжительную стадию постпродакшена. Значительная часть времени ушла на монтаж, создание визуальных эффектов и проработку звукового оформления, которое играло для картины не меньшую роль, чем изображение. Мировая премьера «Закулисья реальности» состоялась 7 мая 2026 года в калифорнийском кинотеатре Aero Theatre, а уже в конце мая фильм вышел в широкий американский прокат. Российские зрители увидели картину 4 июня 2026 года.
Бюджет съемок фильма «Закулисье реальности»
Несмотря на впечатляющий визуальный размах, «Закулисье реальности» нельзя назвать дорогостоящим блокбастером. По данным создателей, бюджет фильма составил менее 10 миллионов долларов, что весьма скромно по меркам современного студийного кино.
Финансированием проекта занимались сразу несколько компаний, включая A24, Chernin Entertainment, Atomic Monster и 21 Laps Entertainment. Для студии A24 это был один из самых необычных проектов: крупная экранизация интернет-феномена, снятая молодым режиссером, прежде работавшим исключительно для YouTube.
При относительно небольших затратах создателям удалось добиться впечатляющего результата. Экономить помог необычный подход самого Кейна Парсонса: многие художественные решения он разработал самостоятельно еще на этапе подготовки, используя собственные цифровые модели будущих локаций. Это позволило существенно сократить время на проектирование декораций и сделать производственный процесс более эффективным.
В итоге вложения полностью себя оправдали. После выхода в прокат фильм заработал более 380 миллионов долларов по всему миру, став самым кассовым проектом в истории студии A24 на тот момент.
Какие сложности возникли в процессе съемок
Создание фильма оказалось непростым не только с технической, но и с творческой точки зрения. Перед Кейном Парсонсом стояла непростая задача — сохранить атмосферу оригинального веб-сериала и одновременно сделать историю понятной зрителям, которые никогда не слышали о феномене Backrooms.
Сам режиссер признавался, что постоянно опасался сделать фильм слишком «объясняющим». По его мнению, загадка всегда была важнейшей частью вселенной Закулисья, поэтому многие решения приходилось буквально отстаивать во время работы над сценарием, монтажом и постпродакшеном. Парсонс стремился сохранить ощущение неизвестности и доверял интуиции даже тогда, когда традиционные правила кинопроизводства подсказывали иной путь.
Еще одной серьезной задачей стало создание пространства, которое выглядело бы одновременно знакомым и совершенно чужим. Декорации должны были вызывать у зрителей чувство ложной памяти — словно они уже бывали в этих бесконечных коридорах, хотя на самом деле такого места никогда не существовало. Чтобы добиться нужного эффекта, художники уделяли внимание буквально каждой детали — от геометрии помещений до расположения светильников и рисунка коврового покрытия.
Определенные сложности возникли и во время работы с актерами. Большая часть сцен строилась на ощущении полной изоляции, поэтому исполнители главных ролей нередко снимались практически в одиночку. Такой подход помог добиться естественной эмоциональной реакции, но требовал особой концентрации как от актеров, так и от всей съемочной группы.
Не менее трудоемким оказался и этап постпродакшена. Парсонс принимал активное участие в создании визуальных эффектов и музыкального сопровождения, добиваясь того, чтобы изображение и звук постоянно поддерживали ощущение тревоги. По словам режиссера, зритель не должен был чувствовать себя комфортно ни на минуту — эта идея стала одной из главных творческих задач всей команды.
Кто сыграл в фильме «Закулисье реальности»
Хотя главной звездой проекта многие называют само Закулисье — бесконечное пространство, ставшее полноценным персонажем истории, — актерский состав также сыграл важную роль в успехе фильма. Кейн Парсонс сделал ставку на исполнителей, способных передать внутреннее напряжение и психологическую достоверность, не прибегая к излишне эмоциональной игре.
Главную роль исполнил Чиветель Эджиофор, сыгравший владельца мебельного магазина Кларка. Его герой случайно обнаруживает проход в загадочное измерение и постепенно оказывается во власти собственных страхов и воспоминаний. По словам Парсонса, сотрудничество с актером стало одним из самых ярких этапов производства. Во время подготовки к съемкам режиссер и Эджиофор много обсуждали не только характер персонажа, но и внутреннюю логику мира Закулисья. При этом постановщик сознательно не стремился объяснить актеру все тайны вселенной, оставив пространство для интерпретации.
Роль психотерапевта Мэри Кляйн исполнила Ренате Реинсве. Ее героиня становится проводником зрителя в загадочный мир Закулисья и постепенно раскрывает эмоциональную сторону истории. В отличие от классических хорроров, здесь отношения между героями не менее важны, чем столкновение с неизвестным.
Марк Дюпласс сыграл сотрудника исследовательской организации Async Фила, который знает о существовании загадочного измерения гораздо больше остальных персонажей. Финн Беннетт воплотил образ Роберта (Бобби) Франклина, Лукита Максвелл — Кэтрин Тейлор, а Эван Джогиа, который еще до съемок был поклонником оригинального веб-сериала, исполнил роль исследователя Нарена Уорна. По словам актера, работа над фильмом сопровождалась долгими разговорами с Парсонсом о мифологии Закулисья, несмотря на относительно небольшое экранное время его героя.
Интересные факты о фильме «Закулисье реальности»
За время производства вокруг фильма появилось немало любопытных деталей, которые делают его историю не менее интересной, чем сам сюжет.
«Закулисье реальности» стало полнометражным режиссерским дебютом Кейна Парсонса. До этого молодой постановщик был известен исключительно благодаря своему YouTube-каналу Kane Pixels, где публиковал короткометражные фильмы по мотивам Backrooms. Их вирусная популярность привлекла внимание голливудских студий.
Парсонс вошел в историю как один из самых молодых успешных режиссеров Голливуда. После выхода фильма он стал самым молодым постановщиком, чья картина возглавила американский прокат, превзойдя рекорд, ранее принадлежавший Джошу Транку.
Фильм сохранил связь с веб-сериалом. Несмотря на новый сюжет и других героев, режиссер неоднократно подчеркивал, что полнометражная картина является частью единой истории, начатой еще в YouTube-проекте. По его словам, события фильма не отменяют сериал, а расширяют существующую вселенную.
Источником вдохновения стали не только крипипасты. При создании картины Парсонс обращался к самым разным произведениям — от серии игр Portal и сериала «Мистер Робот» до фильмов «Фото за час» и «Парк наказаний». Кроме того, на визуальный стиль повлияла японская анимация, в частности культовый сериал «Агент Паранойи».
Картина превратилась в главный коммерческий успех студии A24. При бюджете менее 10 миллионов долларов фильм заработал свыше 380 миллионов в мировом прокате и на момент выхода стал самым кассовым проектом в истории компании.
Вселенная Backrooms продолжит развиваться. После премьеры Кейн Парсонс подтвердил, что не считает историю завершенной. Режиссер намерен продолжить веб-сериал на YouTube и не исключает появления новых проектов, действие которых вновь развернется в загадочных лиминальных пространствах.