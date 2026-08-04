Умерла актриса из фильма «Человек-паук: Нет пути домой»

По данным издания, Ривера скончалась 15 апреля, однако информация о ее смерти появилась только сейчас. Причиной смерти стал инсульт. После перенесенного приступа актриса впала в кому и некоторое время находилась на аппарате жизнеобеспечения. Позже семья приняла решение отключить оборудование.