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Умерла актриса из фильма «Человек-паук: Нет пути домой»

Мэри Ривера, запомнившаяся зрителям по фильму Marvel, умерла в возрасте 82 лет
Мэри Ривера из фильма «Человек-паук: нет пути домой»
Мэри Ривера из фильма «Человек-паук: нет пути домой»Источник: Кадр из фильма

В Гонолулу на 83-м году жизни умерла актриса Мэри Ривера, известная по роли бабушки Неда Лидса в фильме «Человек-паук: Нет пути домой». Об этом сообщает People.

По данным издания, Ривера скончалась 15 апреля, однако информация о ее смерти появилась только сейчас. Причиной смерти стал инсульт. После перенесенного приступа актриса впала в кому и некоторое время находилась на аппарате жизнеобеспечения. Позже семья приняла решение отключить оборудование.

Наибольшую известность Мэри Ривере принесла роль бабушки Неда Лидса в фильме Marvel «Человек-паук: Нет пути домой», где она снималась вместе с Томом Холландом, Зендеей, Тоби Магуайром и Джейми Фоксом.

Ривера рассказывала, что для нее было важно показать зрителям элементы филиппинской культуры через свой экранный образ. После известия о смерти актрисы поклонники начали публиковать слова поддержки ее семье и вспоминать роль артистки в популярной супергеройской франшизе.