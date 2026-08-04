Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда «По щучьему велению» высказалась о большом количестве киносказок в России

Актриса Мила Ершова призналась, что не считает проблемой переизбыток киносказок
Кадр из фильма «Последний богатырь. Колобок»
Кадр из фильма «Последний богатырь. Колобок»

Актриса Мила Ершова на премьере фильма «Последний богатырь. Колобок» рассказала «Газете.Ru», что не считает проблемой большое количество киносказок в России.

По словам знаменитости, за последние годы действительно стало слишком много киноверсий известных сказок, однако с этим ничего нельзя сделать. Она подчеркнула, что такова реальность отечественного кинематографа, и в этом нет ничего плохого.

«Что я сделаю? Вот так стало, да. Много их [киносказок]. Но я не думаю, что это проблема. Как это может быть проблемой?» — поделилась актриса.

Ранее Мила Ершова в мини-платье с кейпом появилась в Эрмитаже.