Звезда «По щучьему велению» высказалась о большом количестве киносказок в России

Актриса Мила Ершова на премьере фильма «Последний богатырь. Колобок» рассказала «Газете.Ru», что не считает проблемой большое количество киносказок в России.
По словам знаменитости, за последние годы действительно стало слишком много киноверсий известных сказок, однако с этим ничего нельзя сделать. Она подчеркнула, что такова реальность отечественного кинематографа, и в этом нет ничего плохого.
«Что я сделаю? Вот так стало, да. Много их [киносказок]. Но я не думаю, что это проблема. Как это может быть проблемой?» — поделилась актриса.
Ранее Мила Ершова в мини-платье с кейпом появилась в Эрмитаже.