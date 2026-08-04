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Дэйв Батиста может сыграть Кратоса в сериале по «Богу войны»

Актер уже ведет переговоры с Amazon
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Дэйв Батиста на премьере фильма «Игра киллера»
Дэйв Батиста на премьере фильма «Игра киллера»Источник: Legion-Media.ru

Дэйв Батиста может стать Кратосом в экранизации популярной видеоигры «Бог войны». Актер уже ведет переговоры с Amazon, сообщает Variety.

Первоначально роль бога должен был сыграть Райан Херст, известный по роли в сериале «Сыны анархии». Однако он выбыл из проекта после того, как получил серьезную травму на съемках. Восстановление Райана Херста затянется как минимум до 2027 года — роль Кратоса требует колоссальной физической отдачи, и студия не может ждать так долго. Amazon и Sony приняли решение искать замену, чтобы запустить производство уже осенью.

Отмечается, что Батиста идеально подходит на роль. Он один из немногих в Голливуде, кто обладает такой физической подготовкой, что мог бы сразу приступить к съемкам — ему не потребовались бы месяцы подготовки.

Дэйв Батиста сыграл Дракса Разрушителя в шести фильмах киновселенной Marvel, а также появился в первых двух частях «Дюны» Дени Вильнева. Недавно он озвучил персонажа в анимационном фильме «Аватар: Последний маг воздуха», а ранее снимался в таких картинах, как «Бегущий по лезвию 2049», «Стук в хижине» и других.

Ранее появились первые кадры со съемок фильма «Под стеклянным колпаком» с Билли Айлиш.