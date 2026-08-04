Первоначально роль бога должен был сыграть Райан Херст, известный по роли в сериале «Сыны анархии». Однако он выбыл из проекта после того, как получил серьезную травму на съемках. Восстановление Райана Херста затянется как минимум до 2027 года — роль Кратоса требует колоссальной физической отдачи, и студия не может ждать так долго. Amazon и Sony приняли решение искать замену, чтобы запустить производство уже осенью.