В финальной серии Алиса не просто ищет дорогу домой. За время путешествия по Стране Чудес ей приходится пройти через целую череду испытаний. Она встречает антиподов — жителей волшебного мира, которые похожи на ее родных и друзей из реальной жизни, но совершенно ее не помнят. Вместе с разными героями Алиса пытается найти подсказки и разобраться, как спасти страну.