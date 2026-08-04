Режиссером сериала «Алиса в Стране Чудес» стал Юрий Хмельницкий, известный по работе над фильмом «Лед 3». Главные роли исполнили Анна Пересильд, Олег Савостюк, Милош Бикович, Паулина Андреева, Ирина Горбачева, Сергей Бурунов и др.
В центре истории — девятиклассница Алиса, которая оказывается в необычной Стране Чудес. Здесь время остановилось: жители не взрослеют, а привычный порядок вещей сохраняется под властью Королевы. Изменить ситуацию пытается Герцогиня. Она поручает Белому Кролику запустить украденные у Алисы часы, способные вернуть ход времени и преобразить весь волшебный мир.
Но механизм срабатывает только на руке самой Алисы. Поэтому девочка оказывается втянута в борьбу за будущее Страны Чудес и должна пройти через серию испытаний, от которых зависит судьба ее новых знакомых и всего этого мира.
Итоги финальной серии 1-го сезона сериала «Алиса в Стране Чудес. Безумные приключения»
В финальной серии Алиса не просто ищет дорогу домой. За время путешествия по Стране Чудес ей приходится пройти через целую череду испытаний. Она встречает антиподов — жителей волшебного мира, которые похожи на ее родных и друзей из реальной жизни, но совершенно ее не помнят. Вместе с разными героями Алиса пытается найти подсказки и разобраться, как спасти страну.
Одним из самых непростых испытаний становится Лабиринт Отражений. В нем каждое решение Алисы может изменить не только происходящее в настоящий момент, но и прошлое с будущим. Но главная встреча ждет ее впереди — героиня встречает собственную альтернативную версию, Тень. В отличие от Алисы, она не сомневается и не боится последствий своих поступков.
В конце Алиса оказывается перед выбором: спасти Страну Чудес и навсегда забыть о своем путешествии или вернуться домой, оставив волшебный мир в опасности. Она решает спасти Страну Чудес, хотя понимает, чем ей придется за это заплатить.
После этого события меняются сразу два мира. В Стране Чудес удается остановить угрозу, а в реальной жизни отношения Алисы с близкими становятся более честными, разрешаются накопившиеся внутренние конфликты. Поэтому финал показывает не только спасение волшебной страны. Пройденные испытания меняют саму Алису, и этот опыт отражается на ее обычной жизни.
Как сложилась судьба Алисы
В финале Алиса (Анна Пересильд) решает остаться в Стране Чудес, чтобы спасти ее от надвигающейся угрозы. Она понимает, что после этого потеряет воспоминания о своем путешествии, но все равно делает этот выбор. Вернувшись к обычной жизни, Алиса уже не остается прежней: пережитые испытания помогают ей разобраться в себе и наладить отношения с близкими.
Будет ли продолжение сериала «Алиса в Стране Чудес. Безумные приключения»
Второй сезон сериала «Алиса в Стране Чудес. Безумные приключения» не планируется. Проект задуман как мини-сериал из шести эпизодов, и все серии вышли 2 августа 2026 года на платформах KION и Premier.