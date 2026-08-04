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Бортич надела футболку с фото избранника, чтобы отпугивать настойчивых поклонников

Актриса показала футболку с фото возлюбленного и объяснила, зачем ее носит
Александра Бортич с возлюбленным, фото: соцсети
Александра Бортич с возлюбленным, фото: соцсети

Актриса Александра Бортич, известная по фильмам «Холоп», «Я худею» и сериалу «Полицейский с Рублевки», нашла необычный способ дать понять окружающим, что ее сердце уже занято. Звезда рассказала в соцсети, что надела футболку с крупным фото своего возлюбленного, актера Давида Сократяна, чтобы мужчины меньше пытались с ней познакомиться.

По словам Бортич, сейчас у пары напряженный рабочий график: Давид снимается в Санкт-Петербурге, а сама актриса занята в проектах в Москве. Именно из-за редких встреч она и придумала такой «оберег» от нежелательных ухажеров. «У нас сейчас такая ситуация с Давидом, что мы очень мало видимся. Он снимается в Санкт-Петербурге, а я — в Москве, поэтому я придумала такую штуку во избежание нападения одиноких мужчин. Мой армянин», — поделилась знаменитость в личном блоге.

Александра Бортич / фото: соцсети
Александра Бортич / фото: соцсети

Роман с Давидом Сократяном Бортич рассекретила в 2025 году: сначала она намекала на отношения общими фото, где избранник держит ее за руку, а позже опубликовала совместные кадры и трогательные признания в любви. Актриса не раз подчеркивала, что с новым партнером чувствует себя по-настоящему счастливой и уверенной, а он легко нашел общий язык с ее сыном от предпринимателя Евгения Савельева.

Ранее Александра Бортич показала себя в образе лесной феи.