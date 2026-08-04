По словам Бортич, сейчас у пары напряженный рабочий график: Давид снимается в Санкт-Петербурге, а сама актриса занята в проектах в Москве. Именно из-за редких встреч она и придумала такой «оберег» от нежелательных ухажеров. «У нас сейчас такая ситуация с Давидом, что мы очень мало видимся. Он снимается в Санкт-Петербурге, а я — в Москве, поэтому я придумала такую штуку во избежание нападения одиноких мужчин. Мой армянин», — поделилась знаменитость в личном блоге.