20-летняя дочь Бена Аффлека впервые за долгое время появилась на публике без маски

Дочь Бена Аффлека и Дженнифер Гарнер, 20‑летняя Вайолет, проводит лето в Лос‑Анджелесе. Папарацци запечатлели девушку во время прогулки по городу. Наследница актера редко выходит в свет без средств защиты, но в этот раз она не стала надевать маску. Фото, сделанные уличными фотографами, опубликовал Daily Mail.