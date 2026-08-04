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20-летняя дочь Бена Аффлека впервые за долгое время появилась на публике без маски

20-летняя дочь Бена Аффлека Вайолет появилась на публике без маски
Бен Аффлек
Бен АффлекИсточник: Legion-Media

Дочь Бена Аффлека и Дженнифер Гарнер, 20‑летняя Вайолет, проводит лето в Лос‑Анджелесе. Папарацци запечатлели девушку во время прогулки по городу. Наследница актера редко выходит в свет без средств защиты, но в этот раз она не стала надевать маску. Фото, сделанные уличными фотографами, опубликовал Daily Mail.

Вайолет Аффлек, дочь Бена Аффлека
Вайолет Аффлек, дочь Бена АффлекаИсточник: Legion-Media.ru

Вайолет — студентка третьего курса Йельского университета — решила прогуляться по Лос-Анджелесу в одиночестве. Для выхода в свет девушка выбрала легкое мини‑платье, вязаный жилет красного цвета и белые кроссовки.

В последние годы Вайолет активно высказывалась по вопросам общественного здравоохранения, продолжая наследие своей бабушки Кристофер Энн Болдт. Женщина скончалась 2 июня в возрасте 83 лет. Она долгое время боролась с раком поджелудочной железы. Мать Бена Аффлека окончила Гарвард, была активисткой в сфере гражданских прав и работала учительницей в государственной школе.

Ранее сообщалось, что Бен Аффлек выиграл $1 млн в шоу «Кто хочет стать миллионером».