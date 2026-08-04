Создатели фантастического триллера «Полдень», основанного на повести братьев Стругацких «Жук в муравейнике» из цикла «Мир Полудня», поделились свежими кадрами с ключевыми героями — Максимом Каммерером в исполнении Юрия Колокольникова и Львом Абалкиным, роль которого сыграл Максим Матвеев.