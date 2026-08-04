Создатели фантастического триллера «Полдень», основанного на повести братьев Стругацких «Жук в муравейнике» из цикла «Мир Полудня», поделились свежими кадрами с ключевыми героями — Максимом Каммерером в исполнении Юрия Колокольникова и Львом Абалкиным, роль которого сыграл Максим Матвеев.
Артисты запечатлены на фоне суровых постапокалиптических пейзажей планеты Надежда. Изображения дают возможность детально рассмотреть не только главных действующих лиц, но и футуристическую эстетику вселенной «Полудня».
Действие сериала разворачивается в 2278 году. Отправной точкой сюжета становится приказ Рудольфа Сикорски (Леонид Ярмольник), возглавляющего Комиссию по контактам с внеземными цивилизациями. Он поручает Максиму Каммереру (Колокольников) разыскать прогрессора Льва Абалкина (Матвеев).
Премьера сериала запланирована на осень 2026 года. Проект выйдет в онлайн-кинотеатрах Кион и Okko.