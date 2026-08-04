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Матвеев и Колокольников на планете Надежда: новые кадры из сериала «Полдень»

Премьера фантастического триллера по роману Стругацких состоится осенью 2026 года
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Кадр из сериала «Полдень»
Кадр из сериала «Полдень»

Создатели фантастического триллера «Полдень», основанного на повести братьев Стругацких «Жук в муравейнике» из цикла «Мир Полудня», поделились свежими кадрами с ключевыми героями — Максимом Каммерером в исполнении Юрия Колокольникова и Львом Абалкиным, роль которого сыграл Максим Матвеев.

Юрий Колокольников на съемках сериала «Полдень»
Юрий Колокольников на съемках сериала «Полдень»

Артисты запечатлены на фоне суровых постапокалиптических пейзажей планеты Надежда. Изображения дают возможность детально рассмотреть не только главных действующих лиц, но и футуристическую эстетику вселенной «Полудня».

Кадр из сериала «Полдень» (1 сезон)
Кадр из сериала «Полдень» (1 сезон)

Действие сериала разворачивается в 2278 году. Отправной точкой сюжета становится приказ Рудольфа Сикорски (Леонид Ярмольник), возглавляющего Комиссию по контактам с внеземными цивилизациями. Он поручает Максиму Каммереру (Колокольников) разыскать прогрессора Льва Абалкина (Матвеев).

Максим Матвеев на съемках сериала «Полдень»
Максим Матвеев на съемках сериала «Полдень»

Премьера сериала запланирована на осень 2026 года. Проект выйдет в онлайн-кинотеатрах Кион и Okko.