Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда «Друзей» вернулась домой после четырех месяцев госпитализации

Кристина Эпплгейт оказалась дома после почти четырех месяцев в больнице
Кристина Эпплгейт
Кристина ЭпплгейтИсточник: Legion-Media

Актриса Кристина Эпплгейт, известная по ролям в сериалах «Друзья», «Женаты… с детьми» и «Мертв для меня», вернулась домой после длительной госпитализации. Как сообщает TMZ, 54-летняя звезда находится дома и чувствует себя хорошо. Актриса провела в больнице почти четыре месяца — с конца марта 2026 года.

Точная причина госпитализации до сих пор не раскрывается. Представители Эпплгейт отказались от комментариев, отметив, что не могут обсуждать ни состояние актрисы, ни ход лечения. Не подтверждено и то, была ли госпитализация напрямую связана с рассеянным склерозом — хроническим аутоиммунным заболеванием, с которым артистка борется с 2021 года.

Рассеянный склероз поражает центральную нервную систему и может сопровождаться слабостью, онемением, нарушениями зрения, проблемами с ходьбой, хронической болью и другими симптомами. Эпплгейт неоднократно признавалась, что болезнь радикально изменила ее повседневную жизнь: из-за сильной боли она большую часть времени проводит в постели, передвигается с тростью, а иногда использует инвалидное кресло. В 2024 году актриса рассказала, что у неё обнаружено около 30 очагов поражения в головном мозге.

Знаменитость не скрывает, насколько тяжело заболевание сказывается не только на ней самой, но и на ее 15-летней дочери Сэди. Девочка признавалась, что скучает по маме, какой та была до постановки диагноза.

В 2023 году Эпплгейт объявила, что не планирует возвращаться к актерской работе из-за проблем со здоровьем, но остается открытой для проектов в озвучивании и за кулисами. В 2026 году актриса выпустила мемуары под названием «You with the Sad Eyes» («Ты с печальными глазами») и ведет подкаст, посвященный жизни с рассеянным склерозом.