Рассеянный склероз поражает центральную нервную систему и может сопровождаться слабостью, онемением, нарушениями зрения, проблемами с ходьбой, хронической болью и другими симптомами. Эпплгейт неоднократно признавалась, что болезнь радикально изменила ее повседневную жизнь: из-за сильной боли она большую часть времени проводит в постели, передвигается с тростью, а иногда использует инвалидное кресло. В 2024 году актриса рассказала, что у неё обнаружено около 30 очагов поражения в головном мозге.