Актриса Кристина Эпплгейт, известная по ролям в сериалах «Друзья», «Женаты… с детьми» и «Мертв для меня», вернулась домой после длительной госпитализации. Как сообщает TMZ, 54-летняя звезда находится дома и чувствует себя хорошо. Актриса провела в больнице почти четыре месяца — с конца марта 2026 года.
Точная причина госпитализации до сих пор не раскрывается. Представители Эпплгейт отказались от комментариев, отметив, что не могут обсуждать ни состояние актрисы, ни ход лечения. Не подтверждено и то, была ли госпитализация напрямую связана с рассеянным склерозом — хроническим аутоиммунным заболеванием, с которым артистка борется с 2021 года.
Рассеянный склероз поражает центральную нервную систему и может сопровождаться слабостью, онемением, нарушениями зрения, проблемами с ходьбой, хронической болью и другими симптомами. Эпплгейт неоднократно признавалась, что болезнь радикально изменила ее повседневную жизнь: из-за сильной боли она большую часть времени проводит в постели, передвигается с тростью, а иногда использует инвалидное кресло. В 2024 году актриса рассказала, что у неё обнаружено около 30 очагов поражения в головном мозге.
Знаменитость не скрывает, насколько тяжело заболевание сказывается не только на ней самой, но и на ее 15-летней дочери Сэди. Девочка признавалась, что скучает по маме, какой та была до постановки диагноза.
В 2023 году Эпплгейт объявила, что не планирует возвращаться к актерской работе из-за проблем со здоровьем, но остается открытой для проектов в озвучивании и за кулисами. В 2026 году актриса выпустила мемуары под названием «You with the Sad Eyes» («Ты с печальными глазами») и ведет подкаст, посвященный жизни с рассеянным склерозом.