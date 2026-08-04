В Казахстане заявили о возможном расширении взаимного кинопроката с РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 августа. /ТАСС/. Казахстан заинтересован в масштабном представлении своего кино российскому зрителю, страны должны реализовать большой потенциал в области взаимного кинопроката. Об этом заявил в беседе с ТАСС первый вице-министр культуры и информации Казахстана Канат Искаков на полях III Российско-казахстанского медиафорума.
«Мы заинтересованы в том, чтобы интересное и конкурентоспособное казахстанское кино было масштабно представлено российскому зрителю. По части казахстанского проката проблем нет, российское кино широко представлено в наших кинотеатрах. У нас хорошее взаимодействие в этой сфере, но есть большой потенциал для дальнейшего роста, и нужно его реализовывать», — заявил Искаков. На уточняющий вопрос, стоит ли ожидать в ближайшее время расширения взаимного кинопроката, первый вице-министр ответил утвердительно. «Я думаю, вполне», — сказал он.
I медиафорум России и Казахстана прошел в московской штаб-квартире ТАСС в ноябре 2024 года — в год 120-летия агентства. Вторая встреча в этом формате состоялась в прошлом году в Алма-Ате. Тема российско-казахстанского партнерства в 2025 году упоминалась в лентах и на сайте ТАСС более 7 тыс. раз, а за неполный 2026 год — свыше 4 тыс. раз. Нынешний форум был приурочен в том числе к 35-летию независимости Казахстана и 315-летию со дня рождения казахского государственного деятеля Абылай хана.