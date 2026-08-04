В Казахстане заявили о возможном расширении взаимного кинопроката с РФ

I медиафорум России и Казахстана прошел в московской штаб-квартире ТАСС в ноябре 2024 года — в год 120-летия агентства. Вторая встреча в этом формате состоялась в прошлом году в Алма-Ате. Тема российско-казахстанского партнерства в 2025 году упоминалась в лентах и на сайте ТАСС более 7 тыс. раз, а за неполный 2026 год — свыше 4 тыс. раз. Нынешний форум был приурочен в том числе к 35-летию независимости Казахстана и 315-летию со дня рождения казахского государственного деятеля Абылай хана.