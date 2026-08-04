Machine Gun Kelly впервые за долгое время показал маленькую дочь от Меган Фокс

Дочь рэпера Machine Gun Kelly и актрисы Меган Фокс, малышка Сага, редко попадает в объективы камер. На днях поклонникам наконец удалось увидеть трогательное видео с ней. Рок‑исполнитель, прославившийся треком Emo Girl, взял кроху с собой на съемки последнего выпуска своего арт‑сериала Study Hall.
В ролике Machine Gun Kelly выходил из машины, бережно держа Сагу на руках. Лицо девочки размыто, но ее милый голос был слышен отчетливо: когда папа попросил малышку поздороваться, она тихо произнесла «привет». Не выпуская дочку из объятий, музыкант зашел в здание, чтобы встретиться с нигерийским художником Слоуном.
Разглядывая его работы, музыкант обратился к Саге со словами: «Смотри, как круто!». Пока художник работал над арт‑объектом, распыляя краску из баллончика, Machine Gun Kelly веселил дочку в соседней комнате. Рэпер кружил девочку в воздухе, отчего она заливалась заразительным смехом.
Ранее стало известно, что Меган Фокс сыграет в сиквеле «Тела Дженнифер».