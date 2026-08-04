Machine Gun Kelly впервые за долгое время показал маленькую дочь от Меган Фокс

В ролике Machine Gun Kelly выходил из машины, бережно держа Сагу на руках. Лицо девочки размыто, но ее милый голос был слышен отчетливо: когда папа попросил малышку поздороваться, она тихо произнесла «привет». Не выпуская дочку из объятий, музыкант зашел в здание, чтобы встретиться с нигерийским художником Слоуном.