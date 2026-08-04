В фильме образ Монро воплотят сразу две актрисы. Обладательница премии «Оскар» Эллен Берстин сыграет «ту Мэрилин, которую мир так и не успел увидеть» — воображаемую версию актрисы, прожившей долгую жизнь. Дакоте Джонсон досталась роль иконы в период ее наибольшей славы — в возрасте 36 лет, ровно столько же было Монро, когда она трагически погибла в 1962 году.