Актриса Дакота Джонсон, которой предстоит воплотить Мэрилин Монро в новом короткометражном фильме «Эффект плоти», оказалась связана с легендарной голливудской артисткой не только ролью, но и узами родства. Как сообщает The Guardian со ссылкой на исследование генеалогического сервиса MyHeritage, звезды являются очень дальними родственницами — девятиюродными кузинами в третьем колене.
Картина приурочена к 100-летию со дня рождения Монро и готовится к премьере на 83-м Венецианском кинофестивале, который пройдет со 2 по 12 сентября 2026 года. Режиссером и сценаристом проекта выступила Мэгги Джилленхол, которая также является председателем жюри фестиваля.
В фильме образ Монро воплотят сразу две актрисы. Обладательница премии «Оскар» Эллен Берстин сыграет «ту Мэрилин, которую мир так и не успел увидеть» — воображаемую версию актрисы, прожившей долгую жизнь. Дакоте Джонсон досталась роль иконы в период ее наибольшей славы — в возрасте 36 лет, ровно столько же было Монро, когда она трагически погибла в 1962 году.
После появления первых промокадров зрители обратили внимание на заметное внешнее сходство между Джонсон и Монро. Однако, согласно данным MyHeritage, совпадение оказалось еще более удивительным: родословные актрис пересекаются в XVII веке. Их общими предками считаются Ричард и Чарити Тайдингс — английские переселенцы, обосновавшиеся в американском штате Мэриленд в середине 1600-х годов.
Генеалогическая линия Мэрилин Монро восходит к их старшей дочери Претитии Тайдингс. Дакота Джонсон и ее отец, актер Дон Джонсон, в свою очередь, являются прямыми потомками младшей сестры Претитии — Мэри Тайдингс. Таким образом, актрисы происходят из разных ветвей одной семьи, разделившейся более 350 лет назад.
В ролях второго плана в фильме также снялись Питер Сарсгаард и Сепиде Моафи. Проект создан при поддержке наследников Монро — компании Authentic Brands Group.
Ранее появились первые фото Дакоты Джонсон в образе Мэрилин Монро.