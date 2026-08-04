Актриса Дарья Юргенс, запомнившаяся зрителям по роли Мэрилин в культовом фильме «Брат 2», впервые за долгое время опубликовала редкий снимок с 35-летним сыном Егором Лесниковым. Артистка приехала с наследником в санаторий в Старой Руссе, где и был сделан совместный кадр, которым она поделилась в соцсети.
Егор — первенец Дарьи от ее первого мужа, актера Евгения Дятлова, с которым они поженились в студенческие годы. Брак распался в 1996 году после того, как Дятлов признался супруге в измене. По словам Юргенс, после развода она сменила сыну фамилию с Дятлова на Лесников — в честь своего деда, чтобы род не прервался на ней.
Позже актриса вышла замуж за коллегу Петра Журавлева, который воспитывал Егора как родного. В интервью Юргенс признавалась: мальчик был сильно привязан к отчиму и тяжело пережил их расставание — рыдал и уговаривал мать вернуться к мужу.
Сын звездной пары пошел по стопам родителей и выбрал актёрскую профессию. Егор Лесников играет в театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге, снимается в кино и работает телеведущим. Среди его работ — роли в сериалах «Спросите медсестру», «Пять минут тишины», «Воскресенский», а также участие в театральных постановках «Сирано де Бержерак», «Алые паруса» и других.
У Егора двое детей: 12-летняя дочь Алиса от первого брака с актрисой Натальей Сизовой и четырехлетняя дочь от нынешней супруги Александры Мамкаевой. Имя младшей дочери пара предпочитает не раскрывать.