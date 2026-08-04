Егор — первенец Дарьи от ее первого мужа, актера Евгения Дятлова, с которым они поженились в студенческие годы. Брак распался в 1996 году после того, как Дятлов признался супруге в измене. По словам Юргенс, после развода она сменила сыну фамилию с Дятлова на Лесников — в честь своего деда, чтобы род не прервался на ней.