Ранее актриса признавалась, что надеялась видеть дочь продолжательницей своей творческой династии. Анна вместе с матерью готовилась к поступлению в театральный вуз: учила стихи и басни, отрабатывала сценические навыки. Однако в итоге девушка отказалась от актерской карьеры и выбрала профессию режиссера монтажа — направление, связанное с кинематографом, но не требующее выхода на сцену или камеру.