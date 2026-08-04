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Александра Урсуляк показала 20-летнюю дочь на совместном фото

Актриса опубликовала фото со старшей дочерью
Александра Урсуляк
Александра УрсулякИсточник: Legion-Media.ru

Актриса Александра Урсуляк поделилась с поклонниками фотографией своей старшей дочери Анны. 20-летняя девушка сопровождает мать в семейном отпуске за границей, снимок с совместного отдыха артистка опубликовала в социальных сетях.

«Главный признак отличного отдыха — это когда начинается вольный пересказ фильмов. Недавно пересказывали старшей дочери всю вселенную “Звездных войн”. Жаль, что никто этого не записывал», — написала Урсуляк в подписи к публикации, добавив домашний юмор в описание семейного досуга.

Александра Урсуляк с дочерью / фото: соцсети
Александра Урсуляк с дочерью / фото: соцсети

Ранее актриса признавалась, что надеялась видеть дочь продолжательницей своей творческой династии. Анна вместе с матерью готовилась к поступлению в театральный вуз: учила стихи и басни, отрабатывала сценические навыки. Однако в итоге девушка отказалась от актерской карьеры и выбрала профессию режиссера монтажа — направление, связанное с кинематографом, но не требующее выхода на сцену или камеру.

У Александры Урсуляк двое детей от брака с актером Александром Голубевым. Помимо Анны, у бывших супругов есть 17-летняя дочь Анастасия. Сейчас артистка проводит время с семьей в зарубежной поездке, делясь редкими моментами личной жизни с аудиторией.

Ранее Александра Урсуляк объяснила, почему не снимается вместе с сестрой Дарьей.