Голливудская актриса Дженнифер Гарнер нарушила годичное молчание и впервые появилась на публике вместе со своим бойфрендом Джоном Миллером. Снимки пары обнародовал портал Daily Mail.
Знаменитостей заметили 3 августа во время прогулки и последующего ужина в Санта-Монике. На фотографиях видно, что Гарнер выбрала белый джемпер, джинсы в тон и кроссовки. Волосы актриса собрала заколкой, а макияж выполнила в естественных тонах. Ее спутник появился в темно-зеленой рубашке, голубых джинсах и коричневых ботинках.
Ранее Дженнифер Гарнер рассказала о «необычных» отношениях с папарацци.