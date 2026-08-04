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Дженнифер Гарнер вышла в свет с возлюбленным

Актрису засняли с бойфрендом Миллером на прогулке
Дженнифер Гарнер
Дженнифер ГарнерИсточник: Legion-Media

Голливудская актриса Дженнифер Гарнер нарушила годичное молчание и впервые появилась на публике вместе со своим бойфрендом Джоном Миллером. Снимки пары обнародовал портал Daily Mail.

Знаменитостей заметили 3 августа во время прогулки и последующего ужина в Санта-Монике. На фотографиях видно, что Гарнер выбрала белый джемпер, джинсы в тон и кроссовки. Волосы актриса собрала заколкой, а макияж выполнила в естественных тонах. Ее спутник появился в темно-зеленой рубашке, голубых джинсах и коричневых ботинках.

Ранее Дженнифер Гарнер рассказала о «необычных» отношениях с папарацци.