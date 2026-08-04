Знаменитостей заметили 3 августа во время прогулки и последующего ужина в Санта-Монике. На фотографиях видно, что Гарнер выбрала белый джемпер, джинсы в тон и кроссовки. Волосы актриса собрала заколкой, а макияж выполнила в естественных тонах. Ее спутник появился в темно-зеленой рубашке, голубых джинсах и коричневых ботинках.