«Под стеклянным колпаком» — полуавтобиографический роман Сильвии Плат о девушке, перед которой, казалось бы, открыты все двери. Однако под гнетом общественных ожиданий, поисков себя и давления, связанного с необходимостью реализовать свой потенциал, Эстер все глубже уходит в депрессию. Она чувствует себя отрезанной от мира и задыхается, словно под тем самым несуществующим, но таким ощутимым стеклянным колпаком.