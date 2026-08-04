В соцсетях появились первые кадры со съемочной площадки фильма по роману Сильвии Плат «Под стеклянным колпаком». Главную роль в экранизации исполнила Билли Айлиш, и этот проект станет для нее первой большой работой в кино.
24-летняя певица перевоплотилась в Эстер Гринвуд — молодую журналистку из 1950-х, которая пытается справиться с тяжелой депрессией.
Компанию Айлиш на площадке составит Кэри Маллиган («Великий Гэтсби» и «Драйв»): ей досталась роль миссис Гринвуд, матери главной героини.
Режиссером и автором сценария выступает Сара Полли. В ее послужном списке такие картины, как «Любит/Не любит» и «Вдали от нее». За сценарий ленты «Говорят женщины» Полли получила премию «Оскар».
«Под стеклянным колпаком» — полуавтобиографический роман Сильвии Плат о девушке, перед которой, казалось бы, открыты все двери. Однако под гнетом общественных ожиданий, поисков себя и давления, связанного с необходимостью реализовать свой потенциал, Эстер все глубже уходит в депрессию. Она чувствует себя отрезанной от мира и задыхается, словно под тем самым несуществующим, но таким ощутимым стеклянным колпаком.
Дата выхода фильма пока неизвестна.
Ранее Билли Айлиш впервые прошла по красной дорожке вместе с возлюбленным.