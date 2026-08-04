Особенно травмировало актера, по его словам, то, что его творческие поиски и открытия не находили отклика у зрителя. В качестве примера он привел работу над ролью Раскольникова в сериале «Преступление и наказание». Актер был убежден, что глубокое погружение в сложный внутренний мир персонажа будет оценено по достоинству.