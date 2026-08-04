Актер Иван Янковский в интервью изданию «Мнение редакции» откровенно высказался о болезненном опыте в начале своего актерского пути.
По словам 35-летнего Янковского, раньше ему было важно, что о нем подумают, но после ряда ситуаций он пересмотрел свои приоритеты.
«В какой-то момент понял, что делаю это не для того, чтобы мою работу оценили со стороны», — признался актер.
По словам Янковского, он, «пройдя через некоторое количество травм из-за того, что слушал, читал или видел, вырос просто в силу возраста и перестал на все это обращать внимание».
Сейчас, как отмечает Янковский, для него гораздо важнее, случилось ли во время работы открытие, удалось ли узнать что-то новое о коллегах и состоялся ли честный разговор. Эти вещи стали значимее, чем оценки людей, зачастую далеких от понимания профессии.
Особенно травмировало актера, по его словам, то, что его творческие поиски и открытия не находили отклика у зрителя. В качестве примера он привел работу над ролью Раскольникова в сериале «Преступление и наказание». Актер был убежден, что глубокое погружение в сложный внутренний мир персонажа будет оценено по достоинству.
«Я жил в это время сложными, противоречивыми чувствами, а все говорят: “Не то, непонятно, театральщина”», — вспоминает Янковский.
Ранее недавно ставшие родителями Иван Янковский и Диана Пожарская вышли в свет.