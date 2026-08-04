Джиджи Хадид и Брэдли Купер засняли с кольцами на безымянных пальцах

Модель Джиджи Хадид и актер Брэдли Купер вновь привлекли внимание публики. На этот раз поводом для волнения стали украшения на безымянных пальцах пары. Снимки появились на сайте Daily Mail.
Знаменитостей заметили во время прогулки по Парижу. На пальцах обоих красовались кольца, что мгновенно породило слухи о тайной свадьбе. Сами звезды никак не отреагировали на домыслы поклонников и пока хранят молчание.
Для выхода в свет Хадид выбрала простой и лаконичный образ: белую майку, голубые джинсы, кеды и солнцезащитные очки. Дополнила лук замшевая сумка через плечо. Модель полностью отказалась от макияжа и укладки, сделав ставку на естественность.
Брэдли Купер появился рядом с ней в черной футболке, брюках и кедах. Его образ дополнили солнцезащитные очки и кепка. Пара выглядела расслабленно и не обращала внимания на пристальные взгляды прохожих.
Ранее Джиджи Хадид показала фото с возлюбленным Брэдли Купером.