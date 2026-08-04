В 56 лет умерла актриса из фильма «Сашенька» Наталия Дончева

Она родилась 31 декабря 1969 года в Софии. Спустя 20 лет она решила перебраться во Францию, где начала свой путь в театральном искусстве. Первые появления на экране Дончевой относятся к концу 80-х годов прошлого века. В течение нескольких десятилетий творческой деятельности она работала в 69 проектах, сумев завоевать признание как на родине, так и в других странах.