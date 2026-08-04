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В 56 лет умерла актриса из фильма «Сашенька» Наталия Дончева

Французская актриса болгарского происхождения Наталия Дончева скончалась на 57-м году жизни после продолжительной болезни
В 56 лет умерла актриса из фильма «Сашенька» Наталия Дончева
В 56 лет умерла актриса из фильма «Сашенька» Наталия ДончеваИсточник: Аргументы и факты

Французская актриса, родившаяся в Болгарии, Наталия Дончева, ушла из жизни на 57-м году после затяжной болезни. Информацию о ее кончине распространил ее приемный сын, кинопродюсер Хьюго Селиньяк, в своих аккаунтах в соцсетях.

«Дорогая Наталия, ты не представляешь, какой замечательной я тебя считал и как сильно любил тебя. Спасибо тебе за доверие, которое ты мне оказывала», — написал он.

Она родилась 31 декабря 1969 года в Софии. Спустя 20 лет она решила перебраться во Францию, где начала свой путь в театральном искусстве. Первые появления на экране Дончевой относятся к концу 80-х годов прошлого века. В течение нескольких десятилетий творческой деятельности она работала в 69 проектах, сумев завоевать признание как на родине, так и в других странах.

Среди самых узнаваемых фильмов и телесериалов с ее участием — «Жозефина, ангел-хранитель», «Жюли Леско», «Доктор Мартин», «Один год», «Предчувствие» и «Курьер». Значимой вехой в ее творческой биографии стала работа над картиной «Сашенька». Коллеги и родные описывают ее как одаренную исполнительницу с насыщенным творческим путем.