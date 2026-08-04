Юра Борисов впервые прокомментировал свою работу в спектакле «Гамлет». Дебют номинанта на премию «Оскар» на сцене МХТ имени Чехова стал одним из самых обсуждаемых театральных событий сезона, разделив публику на восторженных поклонников и строгих критиков.
Несколько месяцев актер хранил молчание, но в интервью изданию «Мнение редакции» он впервые высказался об этом.
Отвечая на вопрос, какой реакции он ожидал от зрителей и критиков, Борисов признался: «Честно говоря, никакой реакции не ждал. Мне было интересно попробовать поработать с этим материалом и вообще вернуться в театр. Все, что хотелось попробовать, я попробовал. А реакция — ну, у каждого свое мнение, и каждый имеет на это право. Это нормально».
Напомним, ранее спектакль «Гамлет» резко раскритиковал народный артист России Олег Меньшиков, назвав постановку «катастрофой». А народный артист Михаил Боярский сравнил происходящее на сцене МХТ им. Чехова с чумкой.