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Юра Борисов впервые ответил на критику спектакля «Гамлет»

Актер признался, какой реакции ждал
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Юра Борисов
Юра БорисовИсточник: Legion-Media.ru

Юра Борисов впервые прокомментировал свою работу в спектакле «Гамлет». Дебют номинанта на премию «Оскар» на сцене МХТ имени Чехова стал одним из самых обсуждаемых театральных событий сезона, разделив публику на восторженных поклонников и строгих критиков. 

Несколько месяцев актер хранил молчание, но в интервью изданию «Мнение редакции» он впервые высказался об этом.

Юра Борисов в образе Гамлета, фото: Telegram-канал МХТ имени А. П. Чехова
Юра Борисов в образе Гамлета, фото: Telegram-канал МХТ имени А. П. Чехова

Отвечая на вопрос, какой реакции он ожидал от зрителей и критиков, Борисов признался: «Честно говоря, никакой реакции не ждал. Мне было интересно попробовать поработать с этим материалом и вообще вернуться в театр. Все, что хотелось попробовать, я попробовал. А реакция — ну, у каждого свое мнение, и каждый имеет на это право. Это нормально».

Напомним, ранее спектакль «Гамлет» резко раскритиковал народный артист России Олег Меньшиков, назвав постановку «катастрофой». А народный артист Михаил Боярский сравнил происходящее на сцене МХТ им. Чехова с чумкой.