Выход фильма «Одиссей» увеличил продажи поэмы Гомера в России на 254%

«В июле, когда состоялся премьерный показ и начался прокат, продажи поэмы выросли на 254%. За лето “Одиссею” приобретали на 198% чаще относительно лета 2025 года. По данным аналитиков сети книжных магазинов, общие продажи всех произведений Гомера увеличились на 125% год к году», — поделились в пресс-службе оператора.