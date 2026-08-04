Выход фильма «Одиссей» увеличил продажи поэмы Гомера в России на 254%

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Продажи поэмы «Одиссея» после премьеры фильма Кристофера Нолана по книге выросли на 254% за июль год к году. Общие продажи всех произведений Гомера увеличились на 125%, сообщили ТАСС в пресс-службе «Мегафона» после совместного исследования с сетью «Читай-город».
«В июле, когда состоялся премьерный показ и начался прокат, продажи поэмы выросли на 254%. За лето “Одиссею” приобретали на 198% чаще относительно лета 2025 года. По данным аналитиков сети книжных магазинов, общие продажи всех произведений Гомера увеличились на 125% год к году», — поделились в пресс-службе оператора.
Посещаемость официального сайта фильма, согласно статистике пресс-службы, на неделе перед премьерой (8 — 14 июля) превысила средние показатели в 8 раз, на следующей неделе оставалась в 1,5 раза выше. В последнюю неделю июля трафик на ресурсах о древнегреческих мифах вырос на 46%, мобильный интернет-трафик — более чем в 4 раза.
Среди интересующихся античной темой мужчины составили 62%. На возрастную группу 35 — 44 года пришлось более 40% аудитории, 25 — 34 года — 24%, 45 — 54 года — 16%. Наибольшая активность зафиксирована в Москве, Краснодаре, Санкт-Петербурге, Ростовской и Самарской областях.