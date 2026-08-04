Точные детали сюжета второго сезона пока не раскрываются. Вероятно, Егор продолжит развивать виноградный бизнес и столкнется с новыми вызовами и конкуренцией. Его отношения с Верой, школьной любовью, могут стать более близкими, однако на пути героев, скорей всего, возникнут препятствия, связанные с прошлым и семьей.