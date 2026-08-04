«Виноград» — лирическая комедия производства онлайн-кинотеатра KION, премьера которой состоялась 1 сентября 2025 года. Главный герой сериала Егор Антонов благодаря влиятельному тестю сделал успешную карьеру. Однако после измены жене со стажеркой его жизнь резко изменилась: за короткое время он потерял семью, прибыльную работу, влиятельных друзей и возможность остаться в столице.
Известно ли, когда выйдет 2-й сезон сериала «Виноград»
Точная дата премьеры второго сезона «Винограда» пока не объявлена. Ожидается, что продолжение сериала выйдет во второй половине 2026 года. Площадка останется прежней: новые серии будут доступны в онлайн-кинотеатре KION.
О чем будет 2-й сезон сериала «Виноград»
Первая глава истории завершилась тем, что губернатор одобрил бизнес-проект Егора. Герой решил остаться в простой и теплой Анапе и построить там винзавод.
Точные детали сюжета второго сезона пока не раскрываются. Вероятно, Егор продолжит развивать виноградный бизнес и столкнется с новыми вызовами и конкуренцией. Его отношения с Верой, школьной любовью, могут стать более близкими, однако на пути героев, скорей всего, возникнут препятствия, связанные с прошлым и семьей.
Кто сыграет во 2-м сезоне сериала «Виноград»
Режиссером второго сезона вновь стал Владимир Щегольков, который работал и над первой частью сериала. Среди других его проектов — «Дорогой Вилли», «Цербер» и другие фильмы и сериалы.
Над сценарием продолжения снова работал Владимир Щегольков. К нему присоединились Сергей Новиков, известный по проектам «Игра с огнем» и «Личные связи», и Наталья Милявская, работавшая над «Уроками китайского» и сериалом «Без памяти».
К своим ролям во втором сезоне вернутся Павел Прилучный, Софья Синицына, Марина Зудина, Сергей Газаров и Нино Нинидзе. О своем участии в продолжении также сообщила Зепюр Прилучная-Брутян. Для актрисы это будет новая работа в сериале.
О том, чем закончился 1-й сезон сериала «Виноград», читайте здесь.