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Звезда «Обсессии» раскрыла, какую роль мечтает сыграть

Инди Наварретте хотела бы стать Мистик в новом фильме о Людях Икс
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Инди Наварретте
Инди НаварреттеИсточник: Legion-Media.ru

Звезда хоррора «Обсессия» Инди Наварретте призналась, что хотела бы сыграть Мистик в новом фильме Marvel о Людях Икс. Об этом актриса рассказала в интервью Variety.

По словам Наварретте, после выхода «Обсессии» у нее появилось много рабочих встреч с представителями киноиндустрии. Среди них была и встреча с режиссером Джейком Шрейером, который работает над перезапуском «Людей Икс».

Актриса рассказала, что выросла на фильмах этой франшизы, вышедших в 2000-х. Говоря о роли мечты во вселенной Marvel, Наварретт назвала Мистик.

«Она всегда была суперкрутой», — сказала актриса.

При этом официальной информации о том, что Наварретте претендует на роль в новом фильме или участвует в кастинге, пока нет. Проект находится на раннем этапе разработки.

Ранее актриса выступила против съемок продолжения «Обсессии».