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Universal установила рекорд по кассовым сборам в 2026 году

Студия собрала более 4 млрд долларов в мировом прокате
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Кадр из фильма «Майкл»
Кадр из фильма «Майкл»

Universal стала первой студией, чьи мировые кассовые сборы с начала 2026 года превысили 4 млрд долларов — сообщает Deadline. В последний раз компания достигала такого результата в 2023 году.

Из общей суммы 1,53 млрд долларов пришлись на североамериканский прокат, еще 2,48 млрд — на международный. Больше всего студии принесли фильмы «Супер Марио: Галактическое кино» и «Майкл», каждый из которых собрал свыше 1 млрд долларов по всему миру. В российском прокате «Майкл» также установил рекорд, заработав более 2 млрд рублей и став самым кассовым зарубежным фильмом с 2022 года.

Тем временем «Одиссея» Кристофера Нолана продолжает приближаться к миллиардным сборам. За три уик-энда картина заработала 911 млн долларов. При этом во второй уик-энд касса снизилась всего на 30% — по оценкам аналитиков, это один из лучших результатов для блокбастеров с рейтингом R за последние годы.

Ранее стало известно, что фильм «Майкл» стал самым кассовым фильмом 2026 года.