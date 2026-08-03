Из общей суммы 1,53 млрд долларов пришлись на североамериканский прокат, еще 2,48 млрд — на международный. Больше всего студии принесли фильмы «Супер Марио: Галактическое кино» и «Майкл», каждый из которых собрал свыше 1 млрд долларов по всему миру. В российском прокате «Майкл» также установил рекорд, заработав более 2 млрд рублей и став самым кассовым зарубежным фильмом с 2022 года.