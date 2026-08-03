Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Лили Джеймс играет копа в драме «Плохой лейтенант: Токио»: первые кадры

Премьера фильма состоится на кинофестивале в Торонто
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Кадр из фильма «Плохой лейтенант: Токио», фото: Neon
Кадр из фильма «Плохой лейтенант: Токио», фото: Neon

Появились первые кадры из криминальной драмы «Плохой лейтенант: Токио» режиссера культового хоррора «Кинопробы» Такаси Миике. Главные роли в фильме исполняют Сюн Огури и Лили Джеймс.

Сюжет разворачивается в неоновых декорациях японской столицы, где детектив берется за расследование сложного дела. В преступлении оказываются замешаны мстительный бывший якудза, загадочный агент ФБР и пропавшая дочь влиятельной американской семьи.

Кадр из фильма «Плохой лейтенант: Токио», фото: Neon
Кадр из фильма «Плохой лейтенант: Токио», фото: Neon

Создатели подчеркивают, что новая картина не имеет прямого отношения к фильмам «Плохой лейтенант» Вернера Херцога и Абеля Феррары.

Кадр из фильма «Плохой лейтенант: Токио», фото: Neon
Кадр из фильма «Плохой лейтенант: Токио», фото: Neon

Премьера фильма состоится на 51-м кинофестивале в Торонто, который пройдет в сентябре 2026 года. Затем прокатом займется компания Neon.