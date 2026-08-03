Появились первые кадры из криминальной драмы «Плохой лейтенант: Токио» режиссера культового хоррора «Кинопробы» Такаси Миике. Главные роли в фильме исполняют Сюн Огури и Лили Джеймс.
Сюжет разворачивается в неоновых декорациях японской столицы, где детектив берется за расследование сложного дела. В преступлении оказываются замешаны мстительный бывший якудза, загадочный агент ФБР и пропавшая дочь влиятельной американской семьи.
Создатели подчеркивают, что новая картина не имеет прямого отношения к фильмам «Плохой лейтенант» Вернера Херцога и Абеля Феррары.
Премьера фильма состоится на 51-м кинофестивале в Торонто, который пройдет в сентябре 2026 года. Затем прокатом займется компания Neon.