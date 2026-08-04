37-летняя Паулина Андреева стала героиней нового номера журнала «Мнение редакции* может не совпадать». Для фотосессии актриса примерила необычный винтажный образ.
На одном из снимков Андреева позирует у ретроавтомобиля в полосатом коричневом комплекте, состоящем из бюстгальтера и юбки с высокой талией. Образ дополняют длинные светлые перчатки в черный горох, тонкий ремень, лаконичные золотые серьги и объемная укладка с зачесанными назад волосами. Макияж актрисы выполнен в естественных тонах.
Фотосессия вышла на фоне сообщений о личной жизни бывшего мужа актрисы, 59-летнего Федора Бондарчука. СМИ пишут о его возможном романе с 49-летней Викторией Исаковой, однако сами они эту информацию не комментировали.
Ранее Паулину Андрееву засняли на свидании с новым возлюбленным-бизнесменом.