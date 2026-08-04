На одном из снимков Андреева позирует у ретроавтомобиля в полосатом коричневом комплекте, состоящем из бюстгальтера и юбки с высокой талией. Образ дополняют длинные светлые перчатки в черный горох, тонкий ремень, лаконичные золотые серьги и объемная укладка с зачесанными назад волосами. Макияж актрисы выполнен в естественных тонах.