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37-летняя Паулина Андреева снялась в винтажном образе в ретроавтомобиле

Актриса стала героиней нового номера глянцевого журнала
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Паулина Андреева / фото: соцсети
Паулина Андреева / фото: соцсети

37-летняя Паулина Андреева стала героиней нового номера журнала «Мнение редакции* может не совпадать». Для фотосессии актриса примерила необычный винтажный образ.

На одном из снимков Андреева позирует у ретроавтомобиля в полосатом коричневом комплекте, состоящем из бюстгальтера и юбки с высокой талией. Образ дополняют длинные светлые перчатки в черный горох, тонкий ремень, лаконичные золотые серьги и объемная укладка с зачесанными назад волосами. Макияж актрисы выполнен в естественных тонах.

Паулина Андреева / фото: соцсети
Паулина Андреева / фото: соцсети

Фотосессия вышла на фоне сообщений о личной жизни бывшего мужа актрисы, 59-летнего Федора Бондарчука. СМИ пишут о его возможном романе с 49-летней Викторией Исаковой, однако сами они эту информацию не комментировали.

Ранее Паулину Андрееву засняли на свидании с новым возлюбленным-бизнесменом.