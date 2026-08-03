50-летняя Шарлиз Терон появилась на премьере фильма «Одиссея» в Сеуле в необычном образе от Tom Ford. В картине актриса исполнила роль древнегреческой нимфы Калипсо.
Для выхода и фотосессии Терон выбрала голубую рубашку в тонкую полоску с белым воротником и манжетами, поверх которой надела полупрозрачную юбку с широким черным поясом. Образ дополнили черные кожаные перчатки, полупрозрачные колготки в мелкий горошек и высокие сапоги.
«Калипсо наконец-то покинула остров и приземлилась в Сеуле», — подписала фотографии актриса.
Ранее Терон посетила премьеру «Одиссеи» в Пекине. Для выхода она выбрала бежевые шорты и блузу с глубоким декольте.