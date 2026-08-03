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50-летняя Шарлиз Терон снялась в рубашке и прозрачной юбке

Актриса выбрала эффектный образ для презентации фильма «Одиссея» в Сеуле
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Шарлиз Терон / фото: соцсети
Шарлиз Терон / фото: соцсети

50-летняя Шарлиз Терон появилась на премьере фильма «Одиссея» в Сеуле в необычном образе от Tom Ford. В картине актриса исполнила роль древнегреческой нимфы Калипсо.

Шарлиз Терон / фото: соцсети
Шарлиз Терон / фото: соцсети

Для выхода и фотосессии Терон выбрала голубую рубашку в тонкую полоску с белым воротником и манжетами, поверх которой надела полупрозрачную юбку с широким черным поясом. Образ дополнили черные кожаные перчатки, полупрозрачные колготки в мелкий горошек и высокие сапоги.

Шарлиз Терон / фото: соцсети
Шарлиз Терон / фото: соцсети

«Калипсо наконец-то покинула остров и приземлилась в Сеуле», — подписала фотографии актриса.

Ранее Терон посетила премьеру «Одиссеи» в Пекине. Для выхода она выбрала бежевые шорты и блузу с глубоким декольте.