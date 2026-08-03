Для выхода и фотосессии Терон выбрала голубую рубашку в тонкую полоску с белым воротником и манжетами, поверх которой надела полупрозрачную юбку с широким черным поясом. Образ дополнили черные кожаные перчатки, полупрозрачные колготки в мелкий горошек и высокие сапоги.