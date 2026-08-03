«Мы готовы рассматривать Казахстан как постоянную площадку для производства наших фильмов, сериалов и телевизионных проектов. Мы готовы к организации совместных образовательных программ и к обмену кадрами. Сильный контент не только объединяет аудитории, но и открывает страны друг для друга, способствует развитию туризма, укрепляет культурные связи и создает новые возможности для бизнеса. Именно поэтому мы рассматриваем сотрудничество с Казахстаном как долгосрочное партнерство, у которого большое будущее», — отметил Александр Жаров.