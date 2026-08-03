«Газпром-Медиа Холдинг» допускает возможность превратить Казахстан в главную базу для съемок фильмов, сериалов и телепродукции. С таким заявлением на III Российско-Казахстанском медиафоруме в Санкт-Петербурге выступил генеральный директор компании Александр Жаров.
По словам главы холдинга, речь идет не о разовых проектах, а о включении Казахстана в постоянную производственную схему. Он подчеркнул: совместный контент сближает культуры, дает толчок экономике и туризму, поэтому взаимодействие должно выстраиваться на годы вперед и охватывать разные направления.
«Мы готовы рассматривать Казахстан как постоянную площадку для производства наших фильмов, сериалов и телевизионных проектов. Мы готовы к организации совместных образовательных программ и к обмену кадрами. Сильный контент не только объединяет аудитории, но и открывает страны друг для друга, способствует развитию туризма, укрепляет культурные связи и создает новые возможности для бизнеса. Именно поэтому мы рассматриваем сотрудничество с Казахстаном как долгосрочное партнерство, у которого большое будущее», — отметил Александр Жаров.
Сотрудничество между сторонами уже дало конкретные плоды сразу в нескольких областях.
В кино — это работа над трилогией «Волшебник Изумрудного города». Первая часть уже попала в число самых успешных картин в истории российского проката, вторая выйдет в январе 2027 года. Натурные съемки проходили в Чарынском и Черном каньонах, селе Курты, на массивах Бугутты и плато Асы.
В анимации — компания «ЯРКО» перевела на казахский язык сериалы «Живой гараж» и «Технолайк» для телеканала «Балапан». В эфир также вышел проект «Команда МАТЧ».
В совместном производстве — к работе над историческим сериалом «Искра», посвященным подвигу народов СССР в Великой Отечественной войне, подключилась Лига кинематографистов Казахстана. На местном телевидении уже идут международные версии каналов ТНТ, ТНТ-4, ТВ-3 и «Пятница!». Холдинг готов расширять этот список.