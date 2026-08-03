В кинотеатре Pathé в Монпелье, единственном во Франции с залом IMAX 70 мм с возможностью горизонтальной пленочной проекции, билеты на новую картину Кристофера Нолана «Одиссея» уже распроданы вплоть до сентября. Эту информацию распространило издание Le Figaro.
Директор сети Pathé в Монпелье Себастьян Родригес отметил, что примерно половина посетителей приезжает на сеансы не только из других регионов, но и из-за рубежа — из Испании, Италии и Швейцарии.
С момента премьеры, которая состоялась 15 июля, фильм в этом зале посмотрели свыше 30 тысяч зрителей.
«Когда компания Pathé приобрела 70-миллиметровый проектор для установки в одном из своих кинотеатров, она выбрала проектор в Монпелье из-за размера нашего экрана. Формат этого экрана, размером 18 на 24 метра, идеально подходит для проекции 70-миллиметровой пленки», — рассказывает Родригес.
Зал IMAX работает в Монпелье с 2016 года. Зимой 2025-го его отремонтировали, и теперь он рассчитан на 222 зрителя. Во всей Европе лишь четыре кинотеатра могут похвастаться технологией IMAX 70 mm: помимо Монпелье, такая возможность есть в Праге, Брюсселе и Лондоне.
Ранее Кристофер Нолан объяснил, почему не согласен с критикой «Одиссеи».