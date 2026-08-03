Зал IMAX работает в Монпелье с 2016 года. Зимой 2025-го его отремонтировали, и теперь он рассчитан на 222 зрителя. Во всей Европе лишь четыре кинотеатра могут похвастаться технологией IMAX 70 mm: помимо Монпелье, такая возможность есть в Праге, Брюсселе и Лондоне.