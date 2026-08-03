Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Гвинет Пэлтроу показала фото с 20-летним сыном

На снимке 53-летняя актриса позирует в раздельном купальнике
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Гвинет Пэлтроу с сыном Мозесом
Гвинет Пэлтроу с сыном МозесомИсточник: Legion-Media.ru

52-летняя Гвинет Пэлтроу поделилась фото с отдыха, который проводит вместе с 20-летним сыном Мозесом Мартином.

На снимке Пэлтроу позирует в красно-белом клетчатом бикини и массивных черных солнцезащитных очках. Волосы актриса оставила распущенными.

Гвинет Пэлтроу с сыном / фото: соцсети
Гвинет Пэлтроу с сыном / фото: соцсети

Рядом с ней отдыхает Мозес Мартин. Он выбрал белую футболку и светлые шорты, дополнив образ солнцезащитными очками, которые надел на голову.

Мозес родился в браке Пэлтроу с солистом Coldplay Крисом Мартином. Сын артистов уже начинает строить собственную карьеру — летом 2026 года наследник звезд дебютировал в качестве модели, став лицом новой кампании Burberry.