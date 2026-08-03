52-летняя Гвинет Пэлтроу поделилась фото с отдыха, который проводит вместе с 20-летним сыном Мозесом Мартином.
На снимке Пэлтроу позирует в красно-белом клетчатом бикини и массивных черных солнцезащитных очках. Волосы актриса оставила распущенными.
Рядом с ней отдыхает Мозес Мартин. Он выбрал белую футболку и светлые шорты, дополнив образ солнцезащитными очками, которые надел на голову.
Мозес родился в браке Пэлтроу с солистом Coldplay Крисом Мартином. Сын артистов уже начинает строить собственную карьеру — летом 2026 года наследник звезд дебютировал в качестве модели, став лицом новой кампании Burberry.