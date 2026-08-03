Ректор «Щуки» перечислил звезд Голливуда, следующих системе Станиславского

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Голливудские звезды Джек Николсон, Энтони Хопкинс, Аль Пачино, Дастин Хоффман наиболее ярко демонстрируют влияние школы русского театрального режиссера Константина Станиславского, заявил РИА Новости ректор Театрального института имени Бориса Щукина, народный артист РФ Евгений Князев.
«Джек Николсон, Энтони Хопкинс, Аль Пачино, Дастин Хоффман, Мэрил Стрип — все эти великолепные артисты», — сказал он, отвечая на вопрос, кто из голливудских звезд наиболее ярко демонстрирует влияние школы Станиславского.
По его мнению, система Станиславского всегда будет востребована среди артистов мирового уровня. «Мэрил Стрип вообще говорила в ответ на вопрос: “Вы что, учились в российской школе по системе Станиславского?” — “Нет, не совсем, я просто училась у больших артистов и старалась сделать так, как мастерски это делают они”, — рассказал Князев.
Станиславский — знаменитый русский и советский театральный режиссер, живший на рубеже
Система Станиславского оказала влияние на развитие мирового театра и кино. Его принципы актерского мастерства по сей день изучаются в драматических школах по всему миру. Ранее ректор ГИТИСа Григорий Заславский заявил РИА Новости, что современного Голливуда не существовало бы без российской актерской школы, основанной на системе Станиславского.