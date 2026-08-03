Ректор «Щуки» перечислил звезд Голливуда, следующих системе Станиславского

Станиславский — знаменитый русский и советский театральный режиссер, живший на рубеже XIX—XX вв. еков. Он известен, прежде всего, как педагог и создатель актерской системы, которая легла в основу так называемого метода — техники, которую использовали Джеймс Дин, Марлон Брандо и многие другие актеры мирового масштаба. Суть этого метода заключается в том, что фокус смещен с внешнего «как сыграть» на внутреннее «как прожить» роль, чтобы зритель поверил в правдивость и подлинность переживаний.