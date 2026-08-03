Впервые о возможных отношениях 59-летнего Федора Бондарчука и 49-летней Виктории Исаковой стало известно в конце марта 2026 года. Тогда сообщалось, что у актеров роман, однако сами они эту информацию не комментировали. Пользователи сети также обратили внимание, что незадолго до появления этих сообщений Бондарчук и Исакова работали вместе над одним проектом.