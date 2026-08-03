В сети внось обсуждают возможные отношения Федора Бондарчука и Виктории Исаковой. Информацию, которая ранее появилась в СМИ, подтвердил светский Telegram-канал «Героиня Татлера», специализирующийся на инсайдерских новостях.
«Кстати, источники в кинополях нашептывают, что роман Федора Бондарчука и Виктории Исаковой не просто слух и не шутка вам какая-нибудь», — говорится в публикации канала.
Впервые о возможных отношениях 59-летнего Федора Бондарчука и 49-летней Виктории Исаковой стало известно в конце марта 2026 года. Тогда сообщалось, что у актеров роман, однако сами они эту информацию не комментировали. Пользователи сети также обратили внимание, что незадолго до появления этих сообщений Бондарчук и Исакова работали вместе над одним проектом.
Весной 2026 года Федор Бондарчук официально развелся с Паулиной Андреевой, с которой воспитывает пятилетнего сына Ивана. Виктория Исакова летом 2025 года потеряла мужа, режиссера Юрия Мороза. У актрисы есть 10-летняя дочь.
Ранее Паулина Андреева и Федор Бондарчук воссоединились на съемках.