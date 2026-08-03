Дженнифер Лопес впервые за долгое время показала поклонникам своих повзрослевших детей. Знаменитость опубликовала в соцсети редкие кадры с 18-летними двойняшками Максимилианом и Эммой.
Как выяснилось, певица сейчас проводит время с сыном и дочерью в Италии.
«Путешествие с моими кокосинками перед тем, как они уедут учиться в колледж», — подписала снимки артистка.
Двойняшки родились в браке Лопес с композитором Марком Энтони. Пара объявила о расставании в 2011 году, однако официально развод был оформлен только спустя три года. Сама певица не скрывала, что именно она выступила инициатором разрыва и подала на развод.
Ранее Дженнифер Лопес показала фигуру в полупрозрачном платье из страз.