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Дженнифер Лопес впервые за долгое время показала повзрослевших детей

Актриса показала редкие фото со своими детьми
Дженнифер Лопес с детьми, фото: соцсети
Дженнифер Лопес с детьми, фото: соцсети

Дженнифер Лопес впервые за долгое время показала поклонникам своих повзрослевших детей. Знаменитость опубликовала в соцсети редкие кадры с 18-летними двойняшками Максимилианом и Эммой.

Как выяснилось, певица сейчас проводит время с сыном и дочерью в Италии.

«Путешествие с моими кокосинками перед тем, как они уедут учиться в колледж», — подписала снимки артистка.

Дженнифер Лопес с детьми, фото: соцсети
Дженнифер Лопес с детьми, фото: соцсети
Дочь Дженнифер Лопес, фото: соцсети
Дочь Дженнифер Лопес, фото: соцсети

Двойняшки родились в браке Лопес с композитором Марком Энтони. Пара объявила о расставании в 2011 году, однако официально развод был оформлен только спустя три года. Сама певица не скрывала, что именно она выступила инициатором разрыва и подала на развод.

Сын Дженнифер Лопес, фото: соцсети
Сын Дженнифер Лопес, фото: соцсети

Ранее Дженнифер Лопес показала фигуру в полупрозрачном платье из страз.