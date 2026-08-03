Мэтт Деймон назвал главное правило своего 20-летнего брака

Однако со временем пара столкнулась с новым вызовом: традиция едва не превратилась в пустую формальность. Одна из четырех дочерей супругов заметила, что за столом родители на самом деле не разговаривают друг с другом. Это наблюдение заставило Мэтта и Лусиану пересмотреть свой подход. Осознав угрозу скрытой рутины, они начали учиться тотальному присутствию «здесь и сейчас» — теперь во время ужина они полностью откладывают смартфоны, не обсуждают работу и фокусируются на живом общении.