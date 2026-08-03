Мэтт Деймон назвал главное правило своего 20-летнего брака

55-летний голливудский актер Мэтт Дэймон и его супруга Лусиана Баррозу, сыгравшие свадьбу в 2005 году, смогли сохранить крепкие отношения благодаря одному незыблемому правилу. В свежем интервью журналу People звезда кино признался, что даже при самом плотном графике съемок их союз спасает строгая семейная традиция — совместные ужины каждый вечер.
По словам Дэймона, это условие «не подлежит обсуждению» и свято соблюдается на протяжении двух десятилетий, независимо от масштаба его кинопроектов.
Однако со временем пара столкнулась с новым вызовом: традиция едва не превратилась в пустую формальность. Одна из четырех дочерей супругов заметила, что за столом родители на самом деле не разговаривают друг с другом. Это наблюдение заставило Мэтта и Лусиану пересмотреть свой подход. Осознав угрозу скрытой рутины, они начали учиться тотальному присутствию «здесь и сейчас» — теперь во время ужина они полностью откладывают смартфоны, не обсуждают работу и фокусируются на живом общении.
Ранее Мэтт Дэймон пожаловался на сандалии на съемках «Одиссеи».