Виктор Хориняк признается, что работа в фильме «Супер Папа» оказалась для него сложной и интересной профессиональной задачей. «Мне кажется, каждому полезно хотя бы однажды увидеть себя со стороны и попытаться найти подход к самому себе», — добавил актер.