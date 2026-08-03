Начались съемки фильма «Супер Папа» — комедии с элементами фантастики с Виктором Хориняком и Павлом Деревянко в главных ролях. Режиссером выступает Кирилл Логинов («Три свадьбы и один побег»).
По сюжету, ученый Николай Крылатов (Хориняк) и его индийский коллега, доктор Лакшман, разрабатывают нейросканер, предназначенный для диагностики мозга. Крылатов воспитывает 14-летнего сына Ваню, отношения с которым у требовательного отца складываются не самым лучшим образом. Но благодаря науке у них появляется шанс наладить взаимопонимание — в результате сбоя в работе нейросканера Николай и Ваня меняются телами.
Виктор Хориняк признается, что работа в фильме «Супер Папа» оказалась для него сложной и интересной профессиональной задачей. «Мне кажется, каждому полезно хотя бы однажды увидеть себя со стороны и попытаться найти подход к самому себе», — добавил актер.
Помимо Хориняка и Деревянко, в картине сыграют Ольга Озоллапиня, Клим Кривоносенко, Леон Тафара, Васант Балан, Георгий Перадзе, Алина Ходжеванова.
По словам постановщика Кирилла Логинова, проект привлек его тем, что за фантастическим сюжетом скрывается очень человеческая история: «Это кино о том, как близкие люди порой перестают слышать друг друга и как важно найти путь обратно».
Кроме того, создатели фильма отмечают, проект соединил российскую и индийскую культуры. «Индия — это всегда яркие краски, музыка, танцы, и нам хотелось, чтобы эта атмосфера стала частью нашего фильма», — рассказал продюсер Александр Юбко.
За сценарий картины отвечает Семен Лобашев («Восьмидесятые»).
Производством занимается кинокомпания «РодАрс Фильм» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
Премьера фильма «Супер Папа» ожидается осенью 2027 года.