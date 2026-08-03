Звезды сериала «Сопрано» публично почтили память Винсента Пасторе

Смерть Винсента Пасторе, известного зрителям по роли Сальваторе «Большого Пусси» Бонпенсьеро в сериале «Сопрано», вызвала волну соболезнований со стороны его коллег по съемочной площадке.
Иди Фалько, воплотившая образ Кармелы Сопрано, в разговоре с Page Six заявила, что уход актера стал огромной потерей для всего кинематографа. Она подчеркнула, что Винсент всегда был переполнен энергией и жаждой жизни.
Майкл Империоли, игравший Кристофера Молтисанти, разместил на своей странице в соцсети эмоциональное послание, назвав Пасторе своим дорогим другом и соратником.
«Нам сейчас очень тяжело. Кажется, я знал Винни всю жизнь. Мы столько всего прошли вместе: много работали, объездили США, побывали в Италии и Австралии. Столько было хороших моментов, столько смеха…», — поделился Империоли.
Лоррейн Бракко, известная по роли доктора Дженнифер Мелфи, также почтила память артиста в сторис: «Такой забавный и обаятельный человек… просто прекрасная душа».
Роберт Аттерманн, который на протяжении долгих лет был менеджером Пасторе, в своем заявлении рассказал, что их сотрудничество длилось более 30 лет — еще задолго до того, как «Клан Сопрано» принес актеру всемирную славу.
«Винни — один из самых добрых и щедрых людей, которых я когда-либо встречал. Он ко всем относился с теплотой и уважением, никогда не отказывал поклонникам в автографе или фото», — поделился Аттерманн.
«Клан Сопрано» считается одной из величайших драм в истории телевидения. Сериал выходил с 1999 по 2007 год, за шесть сезонов заслужив признание критиков и множество наград. Винсент Пасторе пополнил список ушедших актеров культового проекта: ранее не стало Джеймса Гандольфини, Нэнси Маршан, Джерри Адлера и других.