Поводом для выпада в сторону главы OpenAI стал анонс Альтмана. Он предложил пользователям соцсети задействовать нейросети для генерации детских подкастов, которые будут строиться вокруг хобби ребенка. Хирш отреагировал на эту идею встречным вопросом: «А что, если бы вы просто поговорили со своими детьми?».