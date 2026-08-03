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Создатель «Гравити Фолз» раскритиковал создателей нейросетей за их навязывание

Аниматор Хирш раскритиковал главу OpenAI Альтмана и Google за навязывание ИИ
Кадр из сериала «Гравити Фолз»
Кадр из сериала «Гравити Фолз»

Алекс Хирш, автор «Гравити Фолз», обрушился с критикой на Сэма Альтмана и Google из-за навязывания искусственного интеллекта. Свое недовольство создатель мультсериала выразил в личном блоге.

Поводом для выпада в сторону главы OpenAI стал анонс Альтмана. Он предложил пользователям соцсети задействовать нейросети для генерации детских подкастов, которые будут строиться вокруг хобби ребенка. Хирш отреагировал на эту идею встречным вопросом: «А что, если бы вы просто поговорили со своими детьми?».

Досталось от аниматора и корпорации Google. Поводом стало появление в онлайн-картах Google Earth функции генерации изображений Nano Banana. Компания запустила инструмент на неделе, но уже через сутки отключила его.

Хирш считает, что разработчики находятся в информационном пузыре. Он посоветовал сотрудникам Google выбраться за границы Кремниевой долины «хотя бы на пару секунд». По его словам, это поможет осознать: обычные люди не испытывают желания видеть «ИИ-шлак» в каждом уголке любого продукта.

«Потрогайте травку. Поговорите с обычными людьми», — написал Хирш.