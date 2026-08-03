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Звезда сериала «Секретные материалы» Скотт Хайлендс скончался на 84-м году жизни

Сын актера отметил, что семья все еще пытается осознать невосполнимую утрату

Канадский актер Скотт Хайлендс, известный по ролям в сериалах «Секретные материалы» и «Фарго», скончался на 84-м году жизни. Об этом сообщил его сын, кинооператор Люк Хайлендс, в соцсети Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Скотт Хайлендс
Скотт ХайлендсИсточник: Legion-Media

Он опубликовал трогательное прощальное послание, в котором назвал отца героем, лучшим другом и великим рассказчиком. Сын отметил, что семья все еще пытается осознать невосполнимую утрату.

«Муж, отец, актер, режиссер, писатель, рассказчик, друг и любитель жизни. Мое сердце разбито из-за необходимости поделиться новостью о том, что мой папа Скотт скончался в среду вечером. Я и моя семья все еще пытаемся переварить эту ужасную потерю. Сейчас просто не хватает слов, которые я мог бы сказать о тебе. Ты мой герой навсегда и мой лучший друг. Всегда и навечно. Я люблю тебя. Прощай, папа», — говорится в посте.

Творческий путь Хайлендса начался на театральных подмостках, где он выступал несколько лет, прежде чем дебютировать в кино в 1969 году в картине «Папочка отправляется на охоту». Настоящая популярность пришла к нему в 1980-е, когда он исполнил ведущую роль детектива Кевина О’Брайена в полицейской драме «Ночная жара». Этот проект стал историческим для канадского телевидения, поскольку впервые национальный сериал транслировался в США.

Позже фильмография актера пополнилась участием в таких популярных шоу, как «Звездные врата: SG-1», «Сверхъестественное» и «Титаник». Он также воплотил образ генерал-майора Бенджамина Блоха в «Секретных материалах». Одной из последних ярких работ Хайлендса стала роль Энниса Стасси в третьем сезоне хита «Фарго» в 2017 году.