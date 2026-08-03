Звезда сериала «Секретные материалы» Скотт Хайлендс скончался на 84-м году жизни

«Муж, отец, актер, режиссер, писатель, рассказчик, друг и любитель жизни. Мое сердце разбито из-за необходимости поделиться новостью о том, что мой папа Скотт скончался в среду вечером. Я и моя семья все еще пытаемся переварить эту ужасную потерю. Сейчас просто не хватает слов, которые я мог бы сказать о тебе. Ты мой герой навсегда и мой лучший друг. Всегда и навечно. Я люблю тебя. Прощай, папа», — говорится в посте.