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Неузнаваемый Александр Ревва снялся в фильме про предысторию Артура Пирожкова

В музыкальной комедии «Артур Пирожков. Начало» актер предстанет в нескольких образах
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Александр Ревва на съемках фильма «Артур Пирожков. Начало»
Александр Ревва на съемках фильма «Артур Пирожков. Начало»

Студия SoFilm объявила о завершении работы над музыкальной комедией «Артур Пирожков. Начало». Центральную роль исполнил Александр Ревва, создавший Артура Пирожкова, знакомого миллионам зрителей. В ленте актер примеряет на себя сразу несколько образов.

Сюжет разворачивается вокруг сына потомственного пекаря, который мечтает о сцене и карьере певца, идя против воли отца. Герой решает добиться успеха любой ценой и привлекает внимание известного продюсера Марка Золотарева.

Кадр из фильма «Артур Пирожков. Начало»
Кадр из фильма «Артур Пирожков. Начало»

Головокружительный взлет приводит Артура в мир шоу-бизнеса, где он осознает: настоящая ценность кроется не в славе и обожании публики, а в способности оставаться собой и быть услышанным.

Александр Ревва на съемках фильма «Артур Пирожков. Начало»
Александр Ревва на съемках фильма «Артур Пирожков. Начало»

Александр Ревва признался, что давно мечтал, чтобы появилась история про его альтер-эго. 

«Это фильм про любовь, про сложности творческого пути и уверенность в собственном успехе несмотря ни на что», — рассказал актер.

Кадр из фильма «Артур Пирожков. Начало»
Кадр из фильма «Артур Пирожков. Начало»
Александр Ревва на съемках фильма «Артур Пирожков. Начало»
Александр Ревва на съемках фильма «Артур Пирожков. Начало»

 Вместе с Реввой на экране появятся Николай Добрынин, Марина Васильева, Алексей Маклаков, Игорь Верник, Елена Валюшкина и другие артисты. Режиссерское кресло занял Алексей Степанов. Прокатом займется компания «Атмосфера кино».