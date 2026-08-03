Студия SoFilm объявила о завершении работы над музыкальной комедией «Артур Пирожков. Начало». Центральную роль исполнил Александр Ревва, создавший Артура Пирожкова, знакомого миллионам зрителей. В ленте актер примеряет на себя сразу несколько образов.
Сюжет разворачивается вокруг сына потомственного пекаря, который мечтает о сцене и карьере певца, идя против воли отца. Герой решает добиться успеха любой ценой и привлекает внимание известного продюсера Марка Золотарева.
Головокружительный взлет приводит Артура в мир шоу-бизнеса, где он осознает: настоящая ценность кроется не в славе и обожании публики, а в способности оставаться собой и быть услышанным.
Александр Ревва признался, что давно мечтал, чтобы появилась история про его альтер-эго.
«Это фильм про любовь, про сложности творческого пути и уверенность в собственном успехе несмотря ни на что», — рассказал актер.
Вместе с Реввой на экране появятся Николай Добрынин, Марина Васильева, Алексей Маклаков, Игорь Верник, Елена Валюшкина и другие артисты. Режиссерское кресло занял Алексей Степанов. Прокатом займется компания «Атмосфера кино».