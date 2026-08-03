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Сарик Андреасян завершил съемки фильма о фигуристе Романе Костомарове

Режиссер сообщил о завершении съемок фильма о судьбе фигуриста Романа Костомарова
Кадр из фильма «Костомаров»
Кадр из фильма «Костомаров»

Режиссер Сарик Андреасян сообщил о завершении съемочного процесса биографической драмы «Костомаров. Сильнее судьбы». Об этом он написал в Telegram-канале своей кинокомпании.

По словам постановщика, команде фильма осталось отработать только одну заключительную смену в декабре. Премьера картины состоится 18 марта 2027 года.

Кадр из фильма «Костомаров»
Кадр из фильма «Костомаров»

«Сегодня мы подошли к завершению основного съемочного периода. От всей души благодарим Романа Костомарова и Оксану Домнину за доверие, за то, что были рядом и вдохновляли наших замечательных артистов своим примером», — говорится в сообщении.

Ранее Сарик Андреасян раскрыл дату премьеры экранизации романа «Война и мир».